Gaziantep\'te GAPTARIM Fuarı Açıldı

Ekonomi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 15. GAPTARIM Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nın açılış töreninde konuştu.

Gıda, enerji ve teknolojinin bugün tüm ülkeler için öncelik haline geldiğini, gıda ve tarım sektörünün ise pandemi, ardından Rusya- Ukrayna savaşıyla birlikte yaşanan buğday krizi ve değişen iklim koşulları sebebiyle hem kritik hem de stratejik bir sektör olduğunun çok net olarak anlaşıldığını ifade eden Ünverdi, "Ülke olarak bu anlamda geniş tarım alanları ve ürün çeşitliliğine sahip olmamız bizim için çok büyük bir avantajdır. Gaziantep de tarım, sanayi ve tarıma dayalı üretimde ülkemizde önemli bir yere sahiptir. Bu noktada, şehrimiz, tarıma dayalı sanayide, üretim, ihracat ve sağladığı istihdamla İstanbul'dan sonra Türkiye'de 2'nci sırada yer almaktadır. 2024 yılında Gaziantep'ten 2 milyar 887 milyon 111 bin dolarlık tarımsal sanayi ve hububat ürünleri ihracatı gerçekleştirilmiştir. Tarımsal sanayi ve hububat ürünleri ihracatı tekstilden sonra yüzde 33,7 ile şehrimiz ihracatında ikinci sırada yer almıştır. Şehrimiz, dünyanın ikinci büyük makarna ihracatçısı ve Türkiye'nin en fazla makarna üretim kapasitesine sahip kentidir" dedi.

Mayıs ayında Orta Doğu'nun en büyük gıda fuarını yine Gaziantep'te düzenleyeceklerini ifade eden Ünverdi, "Nobel Expo Fuarcılık iş birliğinde düzenleyeceğimiz fuarımıza, Irak, Lübnan, İran, Suudi Arabistan, Mısır ve Rusya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden alım heyetleri katılacaktır. B2B şeklinde düzenlenecek fuarımıza hepinizi şimdiden davet ediyoruz" diye konuştu.

"Gıda ve tarım sektörümüzün gelişimi ve geleceği için yenilik şart" diyen Ünverdi, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bunun için de tarım teknolojileri, akıllı tarım uygulamaları, ürün geliştirme ve Ar-Ge çalışmalarına daha fazla yatırım yapmalıyız. En büyük sorunumuz olan üretimlerimizdeki katma değeri ve buna bağlı olarak ihracat birim değerlerini artırmamız gerekiyor. Hepimizin zorlukları var ama fırsatlar da hep bu zorluklarla birlikte ortaya çıkıyor. Bölgemiz adına, Kalkınma Yolu Projesi, Amanos Tünel Projesi, Suriye'de başlayan yeni dönemle birlikte kent olarak, bölge olarak ticarette yeni bir evreye geçeceğimize inanıyoruz. Bu doğrultuda, bizler de "Her aya bir fuar hedefiyle" düzenlemiş olduğumuz fuarlarla sektörlerimizdeki gelişmeyi hedefliyoruz. GAPTARIM Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nın firmalarımıza, sektöre, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, emeği olan herkese teşekkür ediyorum." - GAZİANTEP