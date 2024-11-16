Gaziantep'te "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni" düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep'te "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni" düzenlendi

Gaziantep'te "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni" düzenlendi Gaziantep'te ihracatın yıldızları üçüz dönüşüm temasıyla ödüllendirildi Gaziantep'te üçüz dönüşüm temasıyla sanayicilerin başarılarını taçlandırmak amacıyla "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni" düzenlendi.

16.11.2024 19:13
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Gaziantep'te "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni" düzenlendi

Gaziantep'te ihracatın yıldızları üçüz dönüşüm temasıyla ödüllendirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te üçüz dönüşüm temasıyla sanayicilerin başarılarını taçlandırmak amacıyla "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni" düzenlendi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), kentteki sanayicileri teşvik ederek başarılı çalışmalarının devamını sağlamak amacıyla Üçüz Dönüşüm olarak adlandırılan Yeşil Dönüşüm, Dijital Dönüşüm ve Sosyal Dönüşüm temasıyla Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni düzenlendi.

Şehitkamil Sanat Merkezi'ndeki ödül törenine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Milletvekilleri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oda, Borsa ve Birlik Başkanları başta olmak üzere il ve kent yöneticileri, sanayiciler ve çok sayıda davetli katıldı.

"Yenilikçi bir bakış açısıyla şehrimiz sanayisini geleceğe taşımak için çalışıyoruz"

Törenin açılış konuşmasını yapan Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, yaptıkları çalışmalardan bahsederek, "Marmara Havzası nasıl ki bir üretim havzası ise bölgemiz de Gaziantep'in liderliğinde bir üretim havzası haline gelmiştir. Bölgemizin tek sanayi odası olan Gaziantep Sanayi Odası da bu süreçte etkin bir rol üstlenmiştir. Yenilikçi bir bakış açısıyla şehrimiz sanayisini geleceğe taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sanayi 4.0, yeşil üretim, dijitalleşme, yapay zeka, insan verimliliği, üretimde verimlilik, yüksek teknolojiye geçiş, katma değerli üretim, e-ticaret ve e-ihracat odaklı çalışmalar yürüttük

"Bu ekonomik zorlu süreçte ayakta kalabilen sanayicilerimiz ödülü hak ediyor"

Törende konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, zor dönemde ayakta kalmayı başardığı için ödül alan ve almayan tüm firmaları tebrik etti. Hisarcıklıoğlu, "Gaziantep Sanayi Odamız, sanayimizi bu değişme hazırlayan programlar ve projeler üretiyor. Gaziantep'e değer katan hizmetlerde bulunuyor, hayata geçirdiği projeleriyle, Gaziantep'i adeta geleceğe taşıyor. Bu vizyon sadece Gaziantep'i değil, tüm Türkiye'yi dönüştüren bir ilham kaynağı oluyor. Onların çalışmalarıyla Gaziantep, dünyada da söz sahibi bir şehir olma yolunda hızla ilerliyor. Zorlu bir coğrafyadayız. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ödül alan tüm sanayici kardeşlerimi kutluyorum. Ben ödül almayan kardeşlerimizi de kutluyorum. Çünkü çok zorlu bir sürecin içerisinden geçiyoruz ekonomik olarak. Bu ekonomik zorlu süreçte ayakta kalabilen, üretmeye, almaya, satmaya devam edebilen kim varsa hepsi ödül almayı hak ediyor. Hepsini saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

"Gaziantepli sanayicilerimizi kutluyorum, çünkü burada üretim yapmak öyle kolay iş değil"

Sanayicileri kutlayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, "Gaziantepli sanayicilerimiz yıldızların en kaliteli yıldızlarıdır. Türkiye'nin batı kesimlerinde, Orta Anadolu'da üretim yapmakla Gaziantep'te üretim yapmak çok farklı burada üretim yapmak öyle kolay iş değil. Can ister, iman ister, irfan ister, aşk ister. Bunun hepsi sizde var. Bu nedenle tüm Gaziantepli sanayicilerimizi alkışlıyor, tebrik ediyorum. Yıldızlarınız bol olsun" şeklinde konuştu.

"Ödüle layık görülen tüm firmalarımızı yürekten kutluyorum"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise özverili çalışmalarından dolayı Gaziantepli sanayicileri tebrik ederek, "Gaziantep, ülke ekonomisinde ve ihracatta 6. sırada almaktadır. Fakat Gaziantep'in bulunduğu coğrafi konum, şehrimizin ilk 6'da olmasını çok daha anlamlı bir hale getiriyor. Sırf bu açıdan bile bakıldığında Gaziantepli sanayicilerin ülkemize kattığı değer bir kez daha anlaşılıyor. Önümüzdeki 20 yıl zarfında bu bölge Gaziantep merkezli olarak Türkiye'nin yeni Marmara Bölgesi olacak ve buna yürekten inanıyorum. Gaziantep kazanan, kazandıran ve kazandığını da hayır yoluyla harcayan bir kent. Bugün burada ödüle layık görülen tüm firmalarımızı yürekten kutluyor, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanımız Sayın Adil Sani Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Adnan Ünverdi'yi bu güzel organizasyon için tebrik ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ödül takdimleri yapıldı. Tören, hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, İhracat, Ekonomi, Tören, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te 'Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni' düzenlendi - Son Dakika

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