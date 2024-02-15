Gaziantep'te Hayvan Yetiştiricilerine 2 Bin Ton Hayvan Yemi Dağıtılacak - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep'te Hayvan Yetiştiricilerine 2 Bin Ton Hayvan Yemi Dağıtılacak

Gaziantep\'te Hayvan Yetiştiricilerine 2 Bin Ton Hayvan Yemi Dağıtılacak

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde hayvan yetiştiriciliği yapan ve geçimini sağlayan vatandaşlara 2 bin tona yakın hayvan yemi dağıtılacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan kararla, 1711 büyükbaş hayvan yetiştiricisine 988 bin kilogram büyükbaş hayvan yemi, 1079 küçükbaş hayvan yetiştiricisine 989 bin 500 kilogram küçükbaş hayvan yemi yardımı yapılacak. Ayrıca, TÜRKVET'e kayıtlı olmayan küçük kapasiteli hayvan üreticileri için de 12 bin kilogram büyükbaş hayvan yemi ve 10 bin 500 kilogram küçükbaş hayvan yemi dağıtılacak. Dağıtılacak yemlerin yüzde 50'si çiftçi katkı payıyla, yüzde 50'si ise hibe olarak verilecek.

15.02.2024 17:24
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Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde hayvan yetiştiriciliği yapan ve buradan geçimini sağlayan vatandaşlara 2 bin tona yakın hayvan yemi dağıtılacak.

Büyükşehir Belediyesinin 2024 Yılı Şubat Ayı Dönem Toplantısı'nın 2. Birleşimi Belediye Başkan Vekili Osman Toprak başkanlığında toplandı.

Mecliste İslahiye ve Nurdağı'ndaki hayvan yetiştiricileri ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara yönelik karar alındı.

Bu kapsamda Hayvan Kayıt Bilgi Sistemi'ne (TÜRKVET) bağlı 1711 büyükbaş hayvan yetiştiricisine 988 bin kilogram büyükbaş hayvan yemi, 1079 küçükbaş hayvan yetiştiricisine 989 bin 500 kilogram küçükbaş hayvan yemi yardımı ve TÜRKVET'e kayıtlı olmayan küçük kapasiteli hayvan üreticileri için 12 bin kilogram büyükbaş hayvan yemi ve 10 bin 500 kilogram küçükbaş hayvan yemi olacak şekilde 2 bin ton civarında hayvan yemi dağıtılacak.

Söz konusu yemler, yüzde 50 çiftçi katkı paylı, yüzde 50'si ise hibe olarak dağıtılacak.

Osman Toprak, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinin depremden en çok etkilenen ilçeler olduğunu belirterek, bu ilçelerdeki hayvan yetiştiriciliği yapan üreticilerini desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te Hayvan Yetiştiricilerine 2 Bin Ton Hayvan Yemi Dağıtılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Hayvan Yetiştiricilerine 2 Bin Ton Hayvan Yemi Dağıtılacak - Son Dakika
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