Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde hayvan yetiştiriciliği yapan ve buradan geçimini sağlayan vatandaşlara 2 bin tona yakın hayvan yemi dağıtılacak.
Büyükşehir Belediyesinin 2024 Yılı Şubat Ayı Dönem Toplantısı'nın 2. Birleşimi Belediye Başkan Vekili Osman Toprak başkanlığında toplandı.
Mecliste İslahiye ve Nurdağı'ndaki hayvan yetiştiricileri ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara yönelik karar alındı.
Bu kapsamda Hayvan Kayıt Bilgi Sistemi'ne (TÜRKVET) bağlı 1711 büyükbaş hayvan yetiştiricisine 988 bin kilogram büyükbaş hayvan yemi, 1079 küçükbaş hayvan yetiştiricisine 989 bin 500 kilogram küçükbaş hayvan yemi yardımı ve TÜRKVET'e kayıtlı olmayan küçük kapasiteli hayvan üreticileri için 12 bin kilogram büyükbaş hayvan yemi ve 10 bin 500 kilogram küçükbaş hayvan yemi olacak şekilde 2 bin ton civarında hayvan yemi dağıtılacak.
Söz konusu yemler, yüzde 50 çiftçi katkı paylı, yüzde 50'si ise hibe olarak dağıtılacak.
Osman Toprak, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinin depremden en çok etkilenen ilçeler olduğunu belirterek, bu ilçelerdeki hayvan yetiştiriciliği yapan üreticilerini desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › Gaziantep'te Hayvan Yetiştiricilerine 2 Bin Ton Hayvan Yemi Dağıtılacak - Son Dakika
Avrupa Ligi play-off turunda bu akşam Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak Galatasaray, rakibinin maç için paylaştığı Türkiye tanıtım videosundaki deve görsellerine "Etrafta hiç deve göremiyoruz" şeklinde bir paylaşım yaparak yanıt verdi.
TFF, Süper Lig'de 26. haftadan itibaren yabancı TV gözlemcisi sistemi uygulamasını başlatacağını duyurdu. Yabancı gözlemcilerin vereceği puanlar, hakem puanlama sisteminin yüzde 50'sini oluşturacak.
ABD'de perakende satışlar yüzde 0.8 gerileyerek, Mart 2023'ten beri görülen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yardımcı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Yaptığım tüm uyarılara ve müdahalelere rağmen CHP örgütlerinin ve seçmenlerimizin vicdanını yaralayan uygulamalar ısrarla devam etti." ifadelerini kullandı.
"Seçimden seçime geliyorsunuz" diye sitem ettiği Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e tavırlarından rahatsız olunca "Elini indir, beni böyle sevme! Ben köpek değilim" diyen vatandaş sessizliğini bozdu. Belediye başkanını eleştirdiği için provokatörlükle suçlandığını söyleyen vatandaş, suç duyurusunda bulunacağını belirterek, "Benim DEM Partisi'yle bağlantım yok. Ben AK Parti 2005-2006 üyesiyim. Bunun terörle ne alakası var? Ben bir belediye başkanını eleştiremez miyim?" dedi.
Gaziantep FK'nin Teknik Direktörü Marius Sumudica, Türk vatandaşlığına geçmek istediğini ve adına "Tayyip" ve "Memik" ön isimlerini eklemek istediğini dile getirdi.
Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisine ait olduğu değerlendirilen su altı tarama görüntüsü tespit edildi.
Aydın'da Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Turgut Akın ile evinde hayatını kaybeden Hilmi Sarı'nın cenazeleri yanlışlıkla karıştırıldı. Yanlış teşhisin fark edilmesi üzerine Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla mezar açılarak yanlış gömülen cenaze çıkarıldı ve düzeltme yapıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?