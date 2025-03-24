Gaziantep'te İnşaat Sektörü Yerinde Dönüşümü Tartıştı - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep'te İnşaat Sektörü Yerinde Dönüşümü Tartıştı

Gaziantep\'te İnşaat Sektörü Yerinde Dönüşümü Tartıştı

Gaziantep Ticaret Odası, inşaat sektöründe faaliyet gösteren 6 meslek komitesini bir araya getirerek yerinde dönüşüm ve kentsel dönüşüm konularını ele aldı. Toplantıda deprem sonrası dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve ekonomik canlılığın sağlanması gerektiği vurgulandı.

24.03.2025 11:06  Güncelleme: 11:08
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Gaziantep Ticaret Odası'nın (GTO) inşaat sektöründe faaliyet gösteren 8 bin üyesinin temsilcisi 6 meslek komitesi, yerinde dönüşüm ve kentsel dönüşüm konularını ele almak üzere bir araya geldi. Toplantıda sektörün beklentileri ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

İnşaat sektörü istişare toplantısı Gaziantep Ticaret Odası "İnşaat Malzemecileri", " Mimarlar - Mühendisler - Yapı Denetim Firmaları", "Yapı İnşaat Uygulamaları - Beton - Metal ve Maden", "Alt - Üst Yapı İşleri ve Kooperatifler", "Tesisat ve Hafriyat Hizmetleri Meslek Komitesi" ve "İnşaat Müteahhitleri" Meslek Komite üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

GTO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özgözükara, toplantıda ele alınan konulara ilişkin yaptığı açıklamada, yerinde dönüşüm uygulamalarının sağladığı avantajların kentsel dönüşüm süreçlerine de uyarlanmasının, depreme dayanıklı kentler oluşturulmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

"Yerinde dönüşüm, ekonomik canlılığı da beraberinde getirdi"

Özgözükara, toplantıda özellikle GTO Yapı İnşaat Uygulamaları - Beton - Metal ve Maden Meslek Komitesi tarafından gündeme getirilen kentsel dönüşüm konusunun değerlendirildiğini belirterek, "Devletimizin yerinde dönüşüm kanunu ve belediyelerimizin aldığı kararlarla hayata geçirilen uygulamalar, 6 Şubat depreminin ardından yıkılan, orta ve ağır hasarlı binaların dönüşüm sürecini büyük ölçüde hızlandırdı. Bu süreçte Bakanlığımıza ve belediyelerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Yerinde dönüşüm, yalnızca yapı stokumuzu depreme dayanıklı hale getirmekle kalmadı, aynı zamanda inşaat ve imalat sektörlerinde ekonomik durgunluğun aşılmasına da büyük katkı sağladı. Bugün hala bu uygulamanın sağladığı olumlu etkileri görüyoruz" dedi.

"Talebimiz karşılık bulursa yapı stokumuz hızla yenilenecek"

GTO inşaat sektörü meslek komitelerinin yaptığı toplantıda, yerinde dönüşüm desteklerinin 30 Haziran 2025'te sona erecek olmasının da gündeme geldiğini belirten Özgözükara, "Yerinde dönüşüm desteğinden faydalanmak isteyenlerin 30 Haziran 2025'e kadar yapı ruhsatı almaları gerekiyor. Ancak bu sürenin uzatılması, hem yapı sahiplerinin mağduriyet yaşamaması hem de sektörümüz açısından büyük önem taşıyor. Bununla birlikte, yerinde dönüşüm projelerinde olduğu gibi kentsel dönüşüm sürecini de hızlandıracak adımların atılması gerekiyor. Gaziantep'teki inşaat sektörü temsilcilerinin, yani 8 bin üyemizin en büyük beklentisi bu yönde. Çünkü bu adımlar, depreme dayanıksız yapı stokunun güncel standartlara uygun hale gelmesini sağlayacak ve aynı zamanda sektöre ekonomik canlılık kazandıracaktır" şeklinde konuştu.

Özgözükara, Gaziantep Ticaret Odası olarak bu sürece katkı sağlamaya hazır olduklarını belirterek, imar durumu farklılık gösteren bölgeler için ayrı eylem planlarının oluşturulması gerektiğini ifade ederek, "İmarsız bölgeler ve imarlı bölgeler için ayrı ayrı eylem planları geliştirilmeli ve dönüşüm süreci hızlandırılmalı. Bu konuda tüm paydaşlarla iş birliği içinde hareket etmeye, sektörel çözüm önerileri sunmaya ve süreci desteklemeye hazırız. Başta belediyelerimiz olmak üzere, bu sürece katkı sağlayacak tüm sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışarak Türkiye'ye örnek olacak bir kentsel dönüşüm başarısına imza atacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te İnşaat Sektörü Yerinde Dönüşümü Tartıştı - Son Dakika

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