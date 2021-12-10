Gaziantep'te Irak'ın kuruluşunun 100. yılı kutlandı

Gaziantep'te, Irak'ın kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Irak Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulwahid Majeed, başkonsolosluk tarafından Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, bu yıl Irak'ın kuruluşunun 100. yılının yanı sıra Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Irak'ın çeşitli gelişmelerden ve siyasi süreçlerden geçtiğini ifade eden Majeed, bu dönemde çevre ve bölge ülkeleriyle iş birliği yapıldığını, bu ülkelerin başında da Türkiye'nin geldiğini ifade etti.

Irak Başkonsolosluğu olarak Türkiye ile bütün alanlarda iş birliğini ve dostluğu sürdüreceklerini dile getiren Majeed, şunları kaydetti:

"Gaziantep ile sanayi, kültür anlamında da ilişkileri güçlendirmeyi, sağlık turizmi anlamında da ilerleme sağlanmasını istiyoruz. Konsolosluk olarak Türkiye'nin 28 ilinde bulunan Irak vatandaşlarına da hizmet veriyoruz. İki ülke arasında yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi için Türk vatandaşlarına, iş adamlarına vize hizmeti vermekteyiz. Konsolosluğun Gaziantep gibi verimli bir toprakta bulunması bize de özellik katmaktadır. Belediyecilik, idarecilik anlamında verimli iş birliğini görüyoruz, devam ettirmek istiyoruz. Bu iş birliği Gaziantep halkının iyimserliğinden kaynaklanmaktadır. Gaziantep'te bulunmaktan mutluluk duymaktayız. Gaziantep neden önemli? Diplomatik alamda, iş birliği anlamında verimli bir saha olduğunu görmekteyiz."

Gaziantep Valisi Davut Gül de dost, komşu Irak'ın milli gününü tebrik ederek, Irak ve Gaziantep arasındaki ilişkinin her zaman çok iyi olduğunu söyledi.

Özellikle Majeed'in göreve gelmesiyle ilişkilerin daha da iyiye gittiğini belirten Gül, ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Bu yıl Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutlayacaklarını anımsatan Gül, Irak, Türkiye ve Gaziantep'in olduğu yerden daha ileriye gitmesi temennisinde bulundu.