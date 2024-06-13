Ekonomi

Gaziantep'te Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kebaplık şiş siparişleri arttı.

Gaziantep'te Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hazırlıklar hızlandı. Kurbanlıklarını alan vatandaşlar, kebaplık şiş almak üzere Gaziantep'in Tarihi Bakırcılar Çarşısında bulunan demircilere gitti. Çeşit çeşit şişleri teknolojiye direnerek elleriyle döven ustalar, Kurban Bayramı siparişlerini üreterek vatandaşların taleplerini karşılamaya çalışıyor. Üretilen şişler ise çeşidine göre en fazla 20 TL'den alıcı buluyor. Vatandaşları bayrama hazırladıklarını söyleyen Demir Ustası Mehmet Kurt, "Vatandaşların kebaplık eşyalarını burada üreterek bayrama hazır girmesini sağlıyoruz" dedi.

"Biz kebap yemenin alt yapısıyız"

Ürettikleri şişler hakkında bilgi veren ve bayram hazırlıklarının hızlandığını söyleyen Demirci Ustası Mehmet Kurt, "Biz burada kebaplık şiş yapıyoruz. Bıçak bileme yapıyoruz. Vatandaşların kebaplık eşyalarını burada üreterek bayrama hazır girmesini sağlıyoruz. Biz kebap yemenin alt yapısıyız. Burada dükkanda 5 çeşit şiş üretiyoruz. Onları sayacak olursak, Adana kıyma, patlıcan kebabı, kuşbaşı, ciğer, tavuk kanat ve domates biber şişi üretiyoruz. Her kebabın kendine has şişi oluyor. Fiyatları ise kıyma şişi 20, patlıcan kebabı şişi 15, kuşbaşı şişi 10 ve ciğer şişini 7.5 TL ye yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu mesleği yapan kalmadı"

Mesleği yapan sayılı esnaflardan biri olduğunu aktaran Kurt, yoğunlukta torunundan destek aldığını ifade etti. Kurt, "Bayram yoğunluğu geçtiğimiz yıllara oranla daha az ama yine de yoğunluk oluyor. Okulu tatil olduğu için torunum burada bana yardım ediyor. Bu mesleği yapan kalmadı. Benden sonra mesleğin bitmesinden korkuyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP