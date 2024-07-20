Gaziantep\'te Seracı Kadınlar Üretime Başladı

Ekonomi

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde hayata geçirilen proje sayesinde 14 ev kadını eğitim aldıkları serada üretime başladı.

Yavuzeli Kaymakamlığı, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Yavuzeli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen "Seracı Kadınlar Güçleniyor" projesi kapsamında kadın çiftçilere seracılık eğitimi verilmesi amacıyla eğitim ve uygulama serası kuruldu.

2022 yılında Yavuzeli ilçesinde seracılığı geliştirmek amacıyla Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi ile 10 kadın çiftçiye bir dekar alanda sera kurulumu için sözleşme imzalandı.

İlerleyen süreçte projede revizyona gidilirken, Yavuzeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde eğitim ve uygulama serası yapılmasına ve bu eğitim uygulama serasında kadın çiftçilere seracılık eğitimi verilmesi kararlaştırıldı.

Projenin ihale ve kurulum aşamaları tamamlanarak üretime hazır getirildi. Proje kapsamında eğitim faaliyetleri kapsamında kursiyerler belirlenmiş olup, 14 kadın çiftçiye seracılık eğitimi verilmeye başladı.

Kadın çiftçilerin tarım alanındaki bilgi birikimini artırmak ve sektörde tecrübe kazanmalarına destek olmak amacıyla kurulan eğitim ve uygulama serasında, 14 kadın çiftçiye teorik ve pratik eğitimler verilmeye başlandı ve seradaki ilk hasat toplandı.

Seranın tüm gelirinin ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden fakir ailelere dağıtımı yapılacak.

Yavuzeli İlçe Tarım Orman Müdürü Ali Kurt, projenin başarıyla hayata geçmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi.

Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak kentte sebze üretimini artırmak için çeşitli projeler hazırladıklarını belirten Kurt, sunulan projelerin onaylanmasıyla 14 kadının iş sahibi olduğunu ve bu projelerin sayısını artırmak istediklerini ifade etti.

"Dezavantajlı olan kadın çiftçilerimize birer dönümlük sera projesi yapmaya karar verdik"

Hayata geçirilen "Seracı Kadınlar Güçleniyor" projesi sayesinde 14 ev kadınının sahibi oldukları serada üretime başladıklarını ifade eden Kurt, "İlçemizdeki tarım arazileri genelde küçük parça tarım arazileridir. Dezavantajlı olan kadın çiftçilerimize birer dönümlük sera projesi yapmaya karar verdik. Projemiz 2022 yılında GAP bölge Başkanlığı tarafından onaylandı. Artan enflasyondan dolayı projeyi uygulayamadık. Projeyi uygulamadığımızdan dolayı GAP ile yaptığımız görüşmeler sonucu eğitim ve uygulama serası kurmaya karar verdik. Bayan kursiyerlerimize eğitim vermeye başladık. Çok şükür projeyi başlattık ve eğitimlerimize başladık. Seramızda 2000 adet domates fidemiz var. Kadınlarımız domateslerimizi yetiştirdi. Kursiyerlerimiz 168 seans eğitim alacaklar. Şu anda domates ekimi yaptık, domates ekiminden üretimine kadar eğitimler veriyoruz. Kadın çiftçilerimize hem teorik ve hem de uygulamalı eğitim vereceğiz. Aynı zamanda projenin devamını niteliğinde olan 10 tane kadın çiftçiye birer dönümlük sera projesi için destek bekliyoruz. Gerçekten kadınlarımız meraklı ve özverililer. Kadınlar her zaman dezavantajlı kesimde olduklarından dolayı eşlerinin ellerine bakıyorlar. Artık kadınlarımızın da kendi ekonomik özgürlüklerini kazanmaları lazım. Bu konuda kadın çiftçilerimiz bizden destek bekliyor" dedi.

Eğitime katılan kadınlar ise seracılık eğitimlerinden memnun olduklarını, hem Yavuzeli hem Gaziantep hem de aile ekonomisine katkıda bulundukları için çok mutlu olduklarını ve kadın çiftçilerin her zaman desteklenmesini istediklerini söylediler. - GAZİANTEP