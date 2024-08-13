Gaziantep'te Sorgum Sudan Otu Melezi Üretimiyle Hayvancılık Maliyeti Düşürülüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep'te Sorgum Sudan Otu Melezi Üretimiyle Hayvancılık Maliyeti Düşürülüyor

Gaziantep\'te Sorgum Sudan Otu Melezi Üretimiyle Hayvancılık Maliyeti Düşürülüyor

Gaziantep'te hayvancılıkta yem maliyetini düşürmek amacıyla sorgum sudan otu melezi bitkisinin üretimi yaygınlaştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği proje kapsamında 1500 dekar alanda ekim gerçekleştirildi. Yem maliyetlerinin düşmesi ve hayvancılığın gelişmesi hedeflenirken, bitkinin su, gübre ve tohum ihtiyacının az olmasıyla ülke ekonomisine de katkı sağlanacak.

13.08.2024 12:30
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Gaziantep'te "sorgum sudan otu melezi" bitkisinin üretiminin yaygınlaştırılarak hayvancılıkta yem maliyetinin düşürülmesi hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı kapsamında hayata geçirilen "Sorgum Sudan Otu Melezi Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" ile Gaziantep'teki 60 besiciye destek sağlandı.

Yüzde 75 tohum hibeli proje kapsamında yem yapımında kullanılan ve mısır yaprağına benzeyen "sorgum sudan otu melezi"nin 9 ilçede 1500 dekar alanda ekimi gerçekleştirildi.

Projeyle yem maliyetleri düşürülerek, besicilerin kar marjının arttırılması ve böylelikle hayvancılığın gelişmesi hedeflenirken, suya, gübreye ve tohuma daha az ihtiyaç duyan bitkinin yaygınlaşmasıyla ülke ekonomisine katkı sağlanacak.

"800 gram tohumdan 12 ton ürün"

Çiftçi Mehmet Sait Çetin'in arazisine ekilen ürünü inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, AA muhabirine, üreticilere katkıda bulunmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Bu kapsamsa hayvancılıktaki en büyük girdi maliyeti olan yemi daha avantajlı hale getirmeyi hedeflediklerini anlatan Karayılan, "Hayvancılıkta en büyük girdilerden olan yemi çiftçimiz üretiyor. Sorgum sudan otu melezini bir dekarlık alanda sadece 800 gram tohumla ektik. 800 gram tohumdan 2 hasatta en az 12 ton ürün elde etmeyi bekliyoruz. Böylelikle hayvancılığın yem ihtiyacını kaliteli ve daha verimli bir şekilde karşılayabileceğiz. Ayrıca bitki yılda iki kez hasat edilebilmektedir." diye konuştu.

Bitkinin yaygınlaşmasıyla hayvancılığın daha da gelişeceğini belirten Karayılan, "Amacımız, hayvancılıktaki maliyetleri azaltarak, daha fazla hayvancılık yapılmasını teşvik etmek. Bize güvenen çiftçilerimizi tebrik ediyorum. İnşallah hayvancılıktaki girdi maliyetleri düştükçe kar marjı artacak ve herkes hayvancılığa yönelecek." ifadesini kullandı.

Karayılan, kentte 200 binin üzerinde büyükbaş ve 860 bin küçükbaş hayvanın olduğunu, projelerle bu sayının daha da artacağını kaydetti.

"Gelişimi çok iyi"

Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Çimenli Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Mehmet Sait Çetin ise büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"İşletmemde kullandığım yemleri elimden geldiği kadar kendim yetiştirmeye çalışıyorum. Daha önce '5 karma' dediğimiz yem bitkisi ekilmişti. Onu biçtik, balyaladık, akabinde de İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün teşviki ve tavsiyesiyle sorgum sudan otu melezini ektik. Ekileli 45-50 gün oldu. Mısırdan hızlı gelişiyor, gelişimi çok iyi, büyük ihtimalle iyi olacak. Avantajlarından bir diğeri daha az tohum, daha az su, daha az gübreye ihtiyaç duyması."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te Sorgum Sudan Otu Melezi Üretimiyle Hayvancılık Maliyeti Düşürülüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Sorgum Sudan Otu Melezi Üretimiyle Hayvancılık Maliyeti Düşürülüyor - Son Dakika
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