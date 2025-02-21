Gaziantep'te Tarım Zirvesi ve GAPTARIM Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep'te Tarım Zirvesi ve GAPTARIM Fuarı Açıldı

Gaziantep\'te Tarım Zirvesi ve GAPTARIM Fuarı Açıldı

GTB Başkanı Akıncı, tarımın şehirlerin gelişimindeki önemine dikkat çekti, GAPTARIM Fuarı'nı destekledi.

21.02.2025 10:23
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Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Tarım Zirvesi ve 15. GAPTARIM Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, tarımın sadece bir sektör olmadığını, aynı zamanda şehirlerin ekonomik gelişimini ve kültürel kimliğini şekillendiren temel bir unsur olduğunu vurguladı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep'in binlerce yıllık tarım geleneği, zengin mutfağı ve benzersiz ürünleriyle Türkiye'nin tarım sektöründe önde gelen şehirlerinden biri olduğunu belirtti. GAPTARIM Fuarı'nın, Gaziantep'in tarım ve gıda sektöründeki potansiyelini uluslararası arenada tanıtmak adına büyük bir fırsat sunduğunu kaydeden Akıncı, "Gaziantep Ticaret Borsası olarak, her yıl olduğu gibi bu yıl da GAPTARIM Fuarı'nın en güçlü destekçilerinden biriyiz. Bu fuar, sadece tarım ve teknolojiyi bir araya getirmekle kalmıyor, aynı zamanda şehrimizin ekonomik büyümesine de önemli katkılar sağlıyor" dedi.

Fuarların, şehirlerin kalkınmasında ve bölgesel gelişimde önemli bir rol oynadığına işaret eden Akıncı, "Fuarlar, ekonomik hareketliliği artırarak yeni iş birliklerinin ve projelerin temellerini atıyor. Bu yıl Tarım Zirvesi ile daha da güçlenen GAPTARIM Fuarı, sektördeki profesyonelleri, girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getirerek, tarım sektörüne yön veren yeni fikirlerin ortaya çıkmasına vesile oluyor" şeklinde konuştu.

"Tarım, geleceğin stratejik sektörü"

Tarımın, özellikle pandemi ve küresel iklim değişiklikleri sonrasında dünya genelinde stratejik bir sektör haline geldiğine vurgu yapan Akıncı, "Gaziantep, tarım ve tarıma dayalı sanayide ülkemizin önde gelen şehirlerinden biri. Şehrimiz, tarımsal üretim, ihracat ve istihdam alanında İstanbul'dan sonra Türkiye'de ikinci sırada yer alıyor. Bu potansiyelimizi daha da ileriye taşımak için tarım teknolojilerine, akıllı tarım uygulamalarına ve Ar-Ge çalışmalarına daha fazla yatırım yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

"GAPTARIM, şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun"

Akıncı, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Tarım Zirvesi ve GAPTARIM 15. Fuarı'nın şehrimize, ülkemize ve tüm katılımcılara hayırlı olmasını diliyorum. Bu organizasyonun, tarım sektörüne yeni bir soluk getireceğine ve Gaziantep'in tarım alanındaki liderliğini pekiştireceğine inanıyorum. Tüm misafirlerimize verimli bir etkinlik geçirmelerini temenni ediyorum." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te Tarım Zirvesi ve GAPTARIM Fuarı Açıldı - Son Dakika

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