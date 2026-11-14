Gaziantep Teknopark OSB'ye ek alan kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Gaziantep Teknopark OSB'ye ek alan kararı Resmi Gazete'de yayımlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep Teknopark OSB için ek alan tespit edildi. Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla Gaziantep Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi için ek alan belirlendi.
Gaziantep Teknopark OSB için ek alan tespit edildi.
Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karar kapsamında, Gaziantep Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Gaziantep Teknopark OSB için ek alan belirlendi.
Kaynak: AA
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