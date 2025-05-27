Gaziantep'ten 29 Firma İSO 500'de - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep'ten 29 Firma İSO 500'de

Gaziantep\'ten 29 Firma İSO 500\'de
27.05.2025 16:12
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Gaziantep, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 listesinde 29 firmayla yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 Araştırması'na göre, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Gaziantep'ten 29 firma listede yer aldı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, listeye giren tüm firmaları tebrik ederek, bu başarının Gaziantep'in üretim gücünü ve sanayi vizyonunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

GTB Başkanı Akıncı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İSO 500 listesinde Gaziantep'ten 29 firmanın yer almasının şehir adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Gaziantep'in sanayi altyapısı, üretim potansiyeli ve girişimci yapısıyla Türkiye ekonomisinde öncü bir şehir olduğunu kaydeden Akıncı, "İSO 500 listesinde Gaziantep'ten 29 firmamızın yer alması, şehrimizin üretim gücünün, sanayi potansiyelinin ve girişimci ruhunun en somut göstergesidir. Bu başarı, sadece firmalarımızın değil, aynı zamanda Gaziantep'in istikrarlı büyümesinin, çalışkan insanlarının ve iş dünyamızın kararlılıkla ortaya koyduğu emeğin bir sonucudur. Türkiye ekonomisine değer katan, istihdam sağlayan ve üretimiyle öne çıkan tüm sanayicilerimizi gönülden tebrik ediyorum" dedi.

2024 yılının hem Türkiye hem de dünya ekonomisi açısından zorluklarla geçen bir yıl olduğunu hatırlatan Akıncı, tüm bu olumsuz şartlara rağmen Gaziantepli sanayicilerin üretim ve ihracat performanslarını büyük bir azimle sürdürdüklerine dikkat çekti.

Sanayicilerin bu süreçte büyük bir özveriyle çalıştığını vurgulayan Akıncı, "Gaziantep, her geçen gün büyüyen sanayi altyapısı ve ihracat kapasitesiyle ülkemizin kalkınmasında öncü rol üstlenmeye devam edecektir. Bu başarıda emeği geçen tüm firmalarımıza, çalışanlarına ve katkı sunan herkese teşekkür ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" diye konuştu.

Gaziantep Ticaret Borsası olarak üretime ve ticarete katkı sağlayacak her türlü çalışmayı desteklemeyi sürdüreceklerini belirten Akıncı, sanayi ve tarımın entegrasyonuna yönelik projelerle, sanayicinin ve üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep'ten 29 Firma İSO 500'de - Son Dakika

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