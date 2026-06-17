Gaziantep'ten 29 Firma İSO 500'de - Son Dakika
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Gaziantep'ten 29 Firma İSO 500'de

17.06.2026 15:14
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İSO'nun 2025 araştırmasında Gaziantep'ten 29 firma yer aldı, sanayi gücü korundu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 Araştırması'nda Gaziantep'ten 29 firma yer aldı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yılın tüm ekonomik zorluklarına rağmen Gaziantep sanayisinin üretim gücünü koruduğunu belirterek, İSO 500 listesinde yer alan 29 firmanın kent ekonomisi açısından önemli bir başarıya imza attığını ifade etti.

2025 yılının iç ve dış piyasa koşulları nedeniyle reel sektör açısından zorlu geçtiğini kaydeden Ünverdi, dezenflasyon sürecinde ilerleme sağlanmasına rağmen yüksek faiz, krediye erişimde yaşanan sıkıntılar, nakit darlığı ve artan girdi maliyetlerinin üretici kesim üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti.

Hızla toparlanmaya ve ileriye dönük yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Ünverdi, şunları kaydetti:

"Bunun için de sanayimizi yenilikçi, teknolojik ve katma değerli üretimlere adapte etmemiz gerekiyor. Bu sebeple daha fazla Ar-Ge, daha fazla tasarım, patent ve markalaşmaya ihtiyacımız var. Gaziantep Sanayi Odası olarak bizler de firmalarımıza bu süreçteki tüm dönüşüm unsurlarını sağlayacak destek mekanizmalarını oluşturduk. Yeşil dönüşüm, dijitalleşeme, yapay zeka, verimlilik ve yalın üretim gibi konularda üye firmalarımızla yürüttüğümüz çalışmalarda önemli mesafeler katettik ve birlikte gerçekleştireceğimiz çalışmalarla eminim İSO 500'deki firma sayımızı daha da artıracağız."

Gaziantep'in üretim ve ihracatta öncü rolünü sürdürdüğünü ifade eden Ünverdi, İSO 500 listesinde yer alarak kente gurur yaşatan sanayicileri tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep'ten 29 Firma İSO 500'de - Son Dakika

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