Gaziantep'ten 29 Firma İSO 500'de - Son Dakika
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Gaziantep'ten 29 Firma İSO 500'de

Gaziantep\'ten 29 Firma İSO 500\'de
18.06.2026 17:05
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Gaziantep, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 29 firmasıyla 5. sırada yer aldı.

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırmasında, Gaziantep'ten 29 firma listeye girme başarısı gösterdi. Sanayinin Süper Ligi olarak değerlendirilen araştırmada, Gaziantep iller arasındaki yerini koruyarak 5. sırada yer aldı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, ISO 500 anket sonuçları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, Gaziantep sanayisinin küresel arenada ve ulusal düzeyde bir kez daha rüştünü ispat ettiğini belirterek, "Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasına giren firmalarımızı tebrik ediyor, ülke ekonomisine yaptıkları katkıdan dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Gaziantepli sanayicinin her şartta yatırım ve üretim kararlılığından taviz vermediğine vurgu yapan OSB Başkanı Cengiz Şimşek, "Dünya piyasalarında yaşanan daralmalar, tedarik zincirindeki aksamalar ve küresel ölçekteki tüm ekonomik olumsuzluklara rağmen Gaziantep, üretim kararlılığından asla taviz vermemiştir. İSO 500 listesinde bu yıl kentimizden 29 firmamızın yer alması, sanayicilerimizin zorluklar karşısında ne kadar dirençli, esnek ve vizyoner bir yapıya sahip olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Üretmek, istihdam sağlamak ve dünyanın dört bir yanına ihracat yapmak; sadece ekonomik bir faaliyet değil, ülkemizin tam bağımsız kalkınma yürüyüşüne sunulan en büyük katkıdır. Fabrikalarımızda dönen her çark, istihdam edilen her bir vatandaşımız ve sınırları aşan her ürünümüz, Türkiye ekonomisinin sarsılmaz temel taşlarını oluşturmaktadır. Bu topraklara inanarak yatırımlarına devam eden, her türlü engele rağmen üretim azmini kaybetmeyen ve ay yıldızlı bayrağımızı dünya pazarlarında dalgalandıran tüm firmalarımızla gurur duyuyoruz. Bu vesileyle, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasına girerek göğsümüzü kabartan Gaziantepli firmalarımızın yönetim kurulu üyelerini, yöneticilerini ve bu başarıda en büyük pay sahibi olan fedakar emekçilerimizi canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, Türkiye, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'ten 29 Firma İSO 500'de - Son Dakika

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