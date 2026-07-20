Gaziantep\'ten İSO İkinci 500\'de 33 Firma

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen, "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2025 Araştırması" sonuçlarına göre Gaziantep'ten 33 firma listede yer aldı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 2025 yılına göre İSO İlk 500'de Gaziantep'ten 29 firmanın yer aldığını hatırlatarak, ikinci 500'deki 33 firma ile birlikte ilk bindeki Gaziantepli firma sayısının 62 olduğunu belirtti.

Gaziantep'in İkinci 500'deki firma sayısı ile iller sıralamasında 4'üncü sırada yer aldığını kaydeden Ünverdi, yaptığı değerlendirmede, 2025 yılının zorlu şartlarına rağmen, Gaziantep sanayisinin büyük bir gayret ve kararlılıkla üretim ve ihracat mücadelesini sürdürdüğünü ifade etti.

Son dönem gelişmelerinin iş dünyası üzerindeki etkilerine dikkati çeken Ünverdi, "Ekonomide kalıcı sonuçlar alınması için dezenflasyon süreci devam etmelidir ancak ülkemiz kalkınmasının taşıyıcı unsuru olan sanayimizin devamlılığı için başta finansman konusu olmak üzere, iş dünyasının elini kolaylaştıracak yaklaşımların geliştirilmesine ihtiyaç vardır. İmalat sanayisindeki daralma iki yılın üzerinde bir süredir devam etmekte olup tüm girdi maliyetlerinin arttığı bir dönemde karlılık ise azalmıştır. Sadece ülkemiz değil savaş ve krizlerin etkisiyle küresel ekonomide bir daralma olduğu da gerçektir. Elbette bu zorlukların bir sonu olacaktır ve enflasyonla mücadelede mesafe alındıkça ümit ediyoruz ki iç piyasa şartları daha da iyileşecektir. Bu anlamda biz ülkemizin gücüne her zaman inandık ve inanıyoruz. Gaziantepli sanayiciler olarak elimizden gelen çabayı da gösteriyoruz. Bu doğrultuda, Cumhurbaşkanımızın reel sektöre yönelik açıkladıkları finansman teşvik paketini çok önemli buluyoruz. YTAK bütçesinin 750 milyar liraya çıkartılması ve imalat sanayimize yönelik 250 milyar liralık uygun şartlı kredi imkanı sağlanması sanayimize nefes aldıracak, üretimden ihracatımıza kadar önemli katkılarda bulunacaktır. Yenilikçi projelerin çıkmasına da imkan sağlayacak bu özel finansman desteği için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve ekonomi yönetimine teşekkür ediyoruz" dedi.

Açıklamasında, şartlar ne olursa olsun Gaziantep'in üretim, ihracat ve istihdamıyla çalışma azmini sürdüreceğine vurgu yapan Ünverdi, Gaziantep Sanayi Odası olarak sanayicilerinin sorunlarına çözüm bulmak ve kent sanayisinin gelişmesi için örnek çalışmalar yürütmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Üretim ve başarılarıyla Gaziantep'e büyük gurur yaşatan firmaları kutlayarak, teşekkür eden Ünverdi, "Şehrimiz ve ülkemiz sanayisinin mevcut durumu ve gelecek adına önemli bir referans teşkil eden bu özel araştırma için de İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'a ve kıymetli ekibine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP