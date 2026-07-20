Gaziantep'ten 33 Firma İSO İkinci 500'de - Son Dakika
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Gaziantep'ten 33 Firma İSO İkinci 500'de

Gaziantep\'ten 33 Firma İSO İkinci 500\'de
20.07.2026 17:33
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Gaziantep, Türkiye'nin en büyük 1000 sanayi kuruluşundan 62 firmayla önemli bir başarıya imza attı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan " Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2025 Araştırması" sonuçlarında Gaziantep'ten 33 firma yer aldı.

Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, İSO İlk 500 listesinde yer alan 29 firma ile birlikte şehrin toplam 62 firmayla Türkiye'nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu arasında yer alma başarısı gösterdiğini belirterek, bu tablonun Gaziantep'in üretim gücünü ve girişimcilik kültürünü bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Akıncı, üretimin yalnızca ekonomik büyümenin değil, aynı zamanda istihdamın, ihracatın ve sürdürülebilir kalkınmanın da temel unsuru olduğuna dikkat çekerek, "İSO'nun açıkladığı bu araştırma, Gaziantep'in üretimden vazgeçmeyen, yatırım yapan ve katma değer oluşturan güçlü ekonomik yapısının önemli bir göstergesidir. Şehrimizden 62 firmanın Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alması, ortak emeğin, girişimcilik ruhunun ve üretim kültürünün başarıya dönüşmüş halidir" dedi.

Gaziantep'in tarımsal üretimden sanayiye, ticaretten ihracata kadar uzanan güçlü ekonomik ekosistemiyle Türkiye ekonomisine değer üretmeye devam ettiğini belirten Akıncı, sanayi kuruluşlarının elde ettiği başarıların aynı zamanda üretim zincirinin tüm paydaşlarının ortak başarısı olduğunu vurguladı.

Akıncı, "Ülkemizin üretim kapasitesine, ihracatına ve istihdamına katkı sunan tüm firmalarımızı, yöneticilerini ve çalışanlarını gönülden kutluyorum. Gaziantep'in üretim ve ticaretteki güçlü konumunu daha da ileri taşıyacak her başarı, şehrimiz ve ülkemiz adına önemli bir kazanımdır" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep'ten 33 Firma İSO İkinci 500'de - Son Dakika

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