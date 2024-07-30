Gaziantep'ten 33 firma Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep'ten 33 firma Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer aldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen 'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023 Araştırması' sonuçlarına göre Gaziantep'ten 33 firma listede yer aldı. Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, bölgede yaşanan deprem ve uluslararası ticaret sorunlarına rağmen bu başarıyı gösteren firmaları tebrik etti. Gaziantep'in üretim, ihracat ve istihdamda Türkiye'nin itici gücü olduğunu vurgulayan Ünverdi, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir sanayi kriterleriyle daha nitelikli bir sanayiye geçişin önemine dikkat çekti.

30.07.2024 15:46
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen, " Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023 Araştırması" sonuçlarına göre Gaziantep'ten 33 firma listede yer aldı.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, geçen yıl bölgede yaşanan 6 şubat depreminin getirdiği ağır ekonomik şartlar ve uluslararası ticarette yaşanan sorunlara rağmen, Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına girme başarısı gösteren firmaları tebrik etti.

İSO İlk 500'de 2023 yılına göre Gaziantep'ten 29 firmanın yer aldığını kaydeden Ünverdi, İkinci 500'deki 33 firma ile ilk 1000'deki Gaziantepli firma sayısının 62 olduğunu dile getirdi.

Gaziantep'in her şartta üretim, ihracat ve istihdamı ile Türkiye'nin itekleyen gücü olmaya devam ettiğinin altını çizen Ünverdi, "Bu aşamada artık geleneksel üretimden daha nitelikli, teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek ve ihracat birim değerlerini yukarı taşımış bir sanayiye geçişe ihtiyacımız var. Bunu da ancak döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir sanayi kriterleri çerçevesinde, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, yalın üretim ve insan verimliliği prensipleri ile gerçekleştirebiliriz. Bu doğrultuda Gaziantep Sanayi Odası olarak firmalarımızı, uluslararası tüm standartları karşılayacak şekilde AB Yeşil Mutabakat kriterlerine hazırlıyoruz. GSO Mesleki Eğitim Merkezimizden hizmet alan firmalarımız destekleri ile yeşil dönüşümlerini sağlarken, 2026 yılında uygulamaya alınacak olan sınırda karbon vergisinden etkilenmeyecekler. İhracatlarını sürdürürken rakiplerine göre daha da rekabetçi olacaklar. Bu nedenle firmalarımızı sanayimizin sürdürülebilirliği için günün şartlarına takılmadan yeşil üretime geçişlerini yapmaya davet ediyoruz. Zaman yaklaşıyor ve bugün bu hazırlığı yapmazsak yarın çok büyük zorluklarla karşılaşmamız kaçınılmaz olacak" dedi.

Yürüttükleri proje bazlı çalışmalar, fuarlar ve yenilikçi hamlelerle Gaziantep sanayisini çok daha iyi noktalara taşımayı hedeflediklerini aktaran Ünverdi, "Gelecek yıllarda, attığımız adımlarla İSO 1000 listesinde çok daha fazla firmamızın olacağına yürekten inanıyorum. Gaziantep sanayisi; direncini, üretim, ihracat ve istihdamdaki başarısını İSO ikinci 500'de de göstermiştir. Tüm sanayicilerimizi üstün çabaları ve şehrimize yaşattıkları gurur için kutluyorum. Sanayimize ışık tutan, gelecek planlamalarımızda referans olan bu özel araştırma için İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdal Bahçıvan ve İSO Ailesine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep'ten 33 firma Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer aldı - Son Dakika

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