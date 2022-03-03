Gaziantep'ten ihracatta şubat rekoru - Son Dakika
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Gaziantep'ten ihracatta şubat rekoru

03.03.2022 00:57
Gaziantep'ten ihracatta şubat rekoru

Gaziantep, açıklanan şubat ayı ihracat rakamlarıyla en yüksek şubat ayı ihracatını gerçekleştirerek, 2022 yılının ilk iki ayında 1,6 milyar dolarlık ihracat başarısı gösterdi.

Gaziantep, açıklanan şubat ayı ihracat rakamlarıyla en yüksek şubat ayı ihracatını gerçekleştirerek, 2022 yılının ilk iki ayında 1,6 milyar dolarlık ihracat başarısı gösterdi.

Başarılı performansıyla en fazla ihracat gerçekleştiren 5. il unvanını koruyan Gaziantep, 904 milyon 124 bin dolarlık şubat ayı ihracatıyla bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 21,5 artış elde etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep'in her geçen gün ihracat performansını artırdığını belirterek, "Her platformda da dile getirdiğim gibi gözümüz 4.'lükte Bu performansı sürdürerek, en fazla ihracat yapan iller arasında 4. sıraya da yerleşeceğiz. Bu başarılı performansın mimarı ihracatçı üyelerimizi ve iş insanlarımızı gönülden kutluyorum" dedi.

Gaziantep'in hiçbir zorlu ortamda bahane üretmeden işine odaklandığını ve çözüm üretmeye çalıştığını vurgulayan Başkan Yıldırım yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugüne kadar atlatmadığımız badire kalmadı desek yeridir. Suriye savaşı, mülteci krizi, yüz yılda bir görülen pandemi derken şimdi de Ukrayna- Rusya savaşını ve evrilebileceği daha tehlikeli boyutları konuşur olduk. Her ne olursa olsun bu tarz kriz ortamlarına hazır olmak ve geleceğe yönelik adımlar atmak da her birimizin sorumluluğu. Bu noktada da alternatif pazarlar, yeni pazarlar, yeni tedarik ve ihracat rotaları kritik öneme sahip. Çok uzun süredir bunu dile getiriyor ve bu yönde çalışmalara, projelere imza atarak üyelerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Ukrayna-Rusya savaşında yaşanan ve etkisi artması muhtemel tarım ve gıda ürünleri sorunu en yakın örneğimiz. İhracat ve ithalat noktasında pazar çeşitliliğimizi gerek ülke gerekse şehir olarak mutlak suretle artırmak, riski bölmek zorundayız."

"Dış Ticaret İstihbarat Merkezimiz üyelerimizin yanında"

Alternatif pazar arayışında GTO üyelerinin en önemli çözüm ortağının GTO Dış Ticaret istihbarat Merkezi (DTİM) olduğunu söyleyen Yıldırım, "Dış Ticaret İstihbarat Merkezimiz üyelerimizin her zaman yanında. Profesyonel ekibimizle dış ticarete dair her konuda danışmanlık desteği sağlıyoruz. İhracat yapan ya da yapmak isteyen üyelerimizin en yakın dostu DTİM olacaktır diye düşünüyorum. Hele ki böyle kriz ortamlarında, yeni pazar ve tedarik noktalarına ihtiyaç duyulan ortamda birebir çözüm üretiyoruz. Üyelerimiz yeter ki üretsin. Ekibimiz o üretilen ürünlerin çok daha karlı, alternatifli bir şekilde nereye ve nasıl satılacağını ortaya koysun. Aynı şekilde tedarik edilen ham maddelerin de daha avantajlı şekilde nereden alınabileceğini belirlesin" şeklinde konuştu.

GTO üyelerini ve tüm iş insanlarını GTO DTİM ile tanışmaya da davet eden Yıldırım, https://www.gtoticariistihbarat.org/ adresi aracılığıyla ekiplerine ulaşılabileceğini aktardı. - GAZİANTEP

YORUMLAR
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Gaziantep'ten tüm zamanların en yüksek Şubat ayı ihracatı Gaziantep'ten tüm zamanların en yüksek Şubat ayı ihracatı Gaziantep'in iki aylık ihracatı 1,6 milyar doları aştı Gaziantep'in iki aylık ihracatı 1,6 milyar doları aştı

Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'ten ihracatta şubat rekoru - Son Dakika


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