Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, mart ayında Gaziantep'ten 850 milyon 406 bin dolarlık ihracat yapıldığını söyledi.
Adnan Ünverdi, kritik bir dönemde üretim, ihracat ve istihdam sağlayan sanayicilerin ülke ekonomisine en büyük katkıyı verdiğini belirterek; üreten, ihracat yapan ve çalışarak bu rakamlara ulaşılmasını sağlayan herkese teşekkür etti.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan mart ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Adnan Ünverdi, geçen yılın mart ayına göre bu yılın mart ayında hafta sonu gün sayısının fazla olması sebebiyle 6,6'lık bir azalma görünüyor olsa da yılın ilk çeyreğinde Gaziantep'in ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 oranında artışla 2 milyar 526 milyon 513 bin dolara ulaştığını belirtti.
Gaziantep'in aylık ve dönem ihracatında 6'ncı il konumunda olduğunu kaydeden Ünverdi, yerel seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte ülkemizin önünde ekonomi adına çok iyi değerlendirilmesi gereken bir süreç olduğunun altını çizdi.
Üretim ve ihracatın ülke kalkınmasının temel unsuru olduğunu dile getiren Ünverdi, "Ekonomik programdan taviz vermeden yüksek enflasyonun önüne geçmek ve bir an önce fiyat istikrarını sağlamak durumundayız. Bunları başardığımızda güven ve yatırım ortamının tesis edilmesiyle oluşacak yeni bir motivasyonla piyasalarda olumlu bir hava esecektir. Üretim ve ihracat ülkemiz kalkınmasının ve büyümesinintemel unsurlarıdır. Bugünkü sorunların çözümü de daha fazla üretim ve daha fazla ihracat ile mümkündür. Bu yönüyle atılacak yeni adımlar ve yapılacak reformlarla üretimden ihracata her alanda katma değeri artırabiliriz. Ülke olarak en büyük sorunlarımızdan olan cari açığı azaltmak ve buna bağlı olarak döviz girdisini artırmak için ihracatımızı büyütmek ve bunun için de teknoloji, yeşil dönüşüm, markalaşma gibi etkenlerle ihracatımızı daha nitelikli hale getirmek zorundayız" diye konuştu. - GAZİANTEP
Son Dakika › Ekonomi › Gaziantep'ten Mart Ayında 850 Milyon Dolarlık İhracat - Son Dakika
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, sınırları dahilinde bulunan 5 sanayi parselini tahsis/satış ihalesini açık artırma usulü ile yapacak. İhaleye başvurular 3 Mayıs'a kadar kabul edilecek ve ihale 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, Adana'nın coğrafi konumu ve yatırım avantajları sayesinde gelecekte potansiyelinin daha da yüksek olacağını belirtti. AOSB'nin genişleme stratejisi kapsamında 6 milyon metrekarelik yeni bir alanın hazırlıklarının tamamlandığı ve önümüzdeki iki yıl içinde tamamlanacağı açıklandı.
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, Ramazan Bayramı'na hazır olduklarını belirterek, vatandaşları bayram alışverişlerini esnaftan yapmaya çağırdı. Karabacak, esnafın cazip fiyat uygulaması, kaliteli üretim ve insan sevgisini ön planda tuttuğunu vurgulayarak, merdiven altı ürünlerin insan sağlığını etkilediğine dikkat çekti.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), bağımsız denetçi adayı belirleme sınavının 29 Haziran'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Sınav, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak olup başarılı olanlar, mevzuattaki diğer şartları taşıdıkları takdirde bağımsız denetçi olarak yetkilendirilme talebinde bulunabilecekler. Sınav müracaatları 8 Nisan'da başlayacak ve 22 Nisan saat 23.59'da sona erecektir.
Türkiye, 2024 yılı Ocak-Mart döneminde 77 bin 309 ton karşılığı 605 milyon 865 bin 60 dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracat, miktarda yüzde 9 ve değerde yüzde 34 oranında artış anlamına geliyor. En fazla ihracat yapılan ülkeler ise Almanya, İtalya, Polonya, Fransa ve Hollanda oldu. Fındık ihracatının artış trendinin devam etmesi bekleniyor ve sektör temsilcileri, üretici ve ihracatçının maliyetlerinin düşürülmesi ve finansmana erişim imkanlarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguluyor.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, Mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bölgenin ihracatı 973,9 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Gaziantep'in ihracatı ise 850,4 milyon dolar oldu. İhracatçılar, sürdürülebilirlik ve yeşil üretim kültürüne odaklanacaklarını belirtti.
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