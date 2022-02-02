Gaziantep'ten ocakta 723 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 5. ili konumundaki Gaziantep'ten ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 daha fazla dış satış yapılarak 723 milyon 767 bin dolarlık gelir elde edildi.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, yazılı açıklamasında, kentin ihracattaki başarısını yeni yılda da sürdürdüğünü belirtti.

Kentin ihracatta 5. il sıralamasını koruduğunu aktaran Yıldırım, "Geçen yılın ocak ayı ihracatını yüzde 8,2 oranında artırarak, 723 milyon 767 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Gaziantep, 2022'de güzel başarılara imza atacağının sinyalini verdi." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ise geçen yılı rekorla kapatan kentin yeni yılın ilk ayında da ihracatını artırdığını ifade etti.

İhracatçıların güçlüklere rağmen ülkeye katma değer oluşturmaya devam ettiğinin altını çizen Ünverdi, "Maalesef geçtiğimiz yıl küresel ekonomide en önemli sorunların başında gelen yüksek enflasyon sorunu devam ediyor. Sanayi üretimindeki girdi ve enerji maliyetleri elimizi güçleştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.