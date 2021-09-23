Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,50-9,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sert buğday (Güneydoğu)
|Kg
|3,08
|3,38
|Sert buğday (İç Anadolu)
|Kg
|3,00
|3,22
|Ekmeklik buğday
|Kg
|2,52
|2,82
|Çakır arpa
|Kg
|2,54
|2,56
|Beyaz arpa
|Kg
|2,50
|2,51
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|9,50
|9,70
|Mısır
|Kg
|2,59
|2,60
Kaynak: AA
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