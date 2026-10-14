Gaziantep Ticaret Borsası, Antep Fıstığı İşleme Tesisi'yle RSP ödülünü aldı - Son Dakika
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Gaziantep Ticaret Borsası, Antep Fıstığı İşleme Tesisi'yle RSP ödülünü aldı

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Gaziantep Ticaret Borsası, Antep Fıstığı İşleme Tesisi\'yle RSP ödülünü aldı
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GTB ve TÜBİTAK MAM iş birliğiyle hayata geçirilen Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme Tesisi, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında ödüle layık görüldü. GTB Başkanı Mehmet Akıncı, ödülü Ankara'daki törende Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın elinden aldı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), tarımsal sanayinin gelişimine katkı sağlayan yenilikçi projeleri ve teknoloji odaklı yatırımlarıyla önemli bir ödülün sahibi oldu. GTB ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) iş birliğiyle hayata geçirilen Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme Tesisi, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında öne çıkan başarılı projeler arasında yer alarak ödüle layık görüldü. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Ankara'da düzenlenen törende ödülü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın elinden aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki mali iş birliği kapsamında yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı'nın (RSP) IPA II Kapanış Konferansı, 'İnovasyonu Etkiye Dönüştürmek' temasıyla Ankara'da gerçekleştirildi."

Konferansa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar, iş dünyası ve proje paydaşlarının temsilcileri katıldı.

Program kapsamında hayata geçirilen yatırımların ekonomik ve sektörel etkilerinin değerlendirildiği konferansta; sanayide teknolojik dönüşüm, yenilikçilik, rekabet gücü ve sürdürülebilir kalkınma konuları ele alındı.

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen törende, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında başarılı çalışmalarıyla öne çıkan projelerin temsilcilerine ödülleri takdim edildi. Törende, Gaziantep Ticaret Borsasının TÜBİTAK MAM iş birliğiyle INNOFOOD Projesi kapsamında şehre kazandırdığı Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme Tesisi de ödüllendirildi. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, ödülü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan aldı.

"23 ilde 43 projeye 260 milyon avro destek sağlandı"

Konferansta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Rekabetçi Sektörler Programı'nın Türkiye'nin sanayi ve teknoloji altyapısının güçlendirilmesine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Programın IPA II döneminde 23 ilde 43 projeye yaklaşık 260 milyon avro kaynak sağlandığını açıklayan Bakan Kacır, bu desteklerle araştırma ve geliştirme merkezleri, dijital dönüşüm merkezleri, ortak kullanım tesisleri ile test ve analiz altyapılarının hayata geçirildiğini ifade etti.

"Bu ödül, üretime ve geleceğe yaptığımız yatırımların kıymetli bir takdiridir"

Ödül töreninin ardından değerlendirmelerde bulunan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, alınan ödülün Gaziantep'in tarımsal sanayideki üretim gücünü teknoloji ve yenilikçilikle buluşturma hedefi açısından büyük anlam taşıdığını belirtti.

Gaziantep Ticaret Borsası olarak yalnızca ticaretin gelişimine değil, üretim altyapısının güçlendirilmesine ve sektörlerin geleceğine yönelik yatırımlara da öncelik verdiklerini ifade eden Akıncı, "Gaziantep, köklü üretim kültürü, girişimci ruhu ve güçlü sanayi altyapısıyla ülkemizin en önemli üretim merkezlerinden biri. Biz de Gaziantep Ticaret Borsası olarak şehrimizin bu potansiyelini daha ileriye taşımak, tarımsal ürünlerimizi modern teknolojilerle buluşturmak ve sektörlerimizin rekabet gücünü artırmak için çalışıyoruz" dedi.

Antep fıstığının Gaziantep'in ekonomik ve kültürel kimliğinde çok özel bir yere sahip olduğunu belirten Akıncı, "Bu stratejik ürünümüzün işlenmesinde kaliteyi, verimliliği ve katma değeri artırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz tesisimizin böylesine önemli bir programda ödüle layık görülmesi bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Bu ödülü, yalnızca bir tesisin başarısı olarak değil, üretime, teknolojiye ve geleceğe yaptığımız yatırımların kıymetli bir takdiri olarak görüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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