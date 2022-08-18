En güzel hasat mevsimi fotoğrafları aranıyor

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen, 'Gaziantep'te Hasat Mevsimi' temalı fotoğraf yarışmasına başvurular devam ediyor.

Amatör ve profesyonel tüm fotoğraf tutkunlarının katılımına açık olan yarışmaya başvurular, en geç 15 Kasım 2022 tarihine kadar GTB'nin resmi web sitesi www.gtb.org.tr üzerinden yapılabilecek.

Gaziantep Ticaret Borsasının, kentin zengin tarım ürünlerini tanıtmak, bu ürünlerin geleneksel yöntemlerle hasat edilmesi ve işlenmesini gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlediği 3. Geleneksel Gaziantep'te Hasat Mevsimi Fotoğraf Yarışmasına eser kabulleri devam ediyor.

Sanatın, doğa ve emekle buluştuğu ödüllü fotoğraf yarışmasına 15 Kasım 2022 tarihine kadar Türkiye genelinden tüm fotoğraf sanatçılarının katılım sağlayabileceğini açıklayan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yarışmada en önemli şartın fotoğrafların Gaziantep il sınırları içerisinde çekilmiş olması olduğunu ifade etti.

Gaziantep'in tarım ürünlerinin zenginliği kadar bu ürünlerin işlenmesi noktasında da asırlık geleneklere ev sahipliği yaptığını kaydeden Akıncı, "Bizde hasat dönemi tarladan sofraya uzanan emek ve bereket dolu uzun bir yolculuktur. Dalından veya toprağından koparılan her ürün seçkin Gaziantep mutfağı için vazgeçilmez bir unsurdur. Bu nedenle gerek hasat dönemi tarlada emeğin bereketle buluştuğu görsel şölenleri, gerekse de toprağımızda yetişen ürünlerin geleneksel yöntemlerle hazırlanışını fotoğraf kareleriyle şehrimizin tarım arşivi olarak geleceğe taşımak istiyoruz "dedi.

Üreticinin hasat coşkusuna ortak olmak ve kentin coğrafi işaretli ürünlerinin geleneksel yöntemlerle hazırlanışlarına tanıklık etmek isteyen tüm fotoğraf tutkunlarını Gaziantep'e davet eden Akıncı, sebze kurutmalığı, Antep fıstığı ve üzüm sezonunun başladığını bu bağlamda kentin fotoğraf severler için kaçırılmayacak doğal bir plato görevi üstlendiğini söyledi.

Kırmızı kabuklu Antep fıstığında hasadın başlamasına artık sayılı günler kaldığını, biber, patlıcan ve diğer sebzelerden oluşan kurutmalık sergilerinin ise kentin muhtelif bölgelerinde renk cümbüşü oluşturmaya başladığını vurgulayan Akıncı, 15 Kasım'a kadar devam edecek olan yarışmanın, şire yapımı, zeytin ve nar hasadına da ulaşmak için de katılımcılara süre tanıdığını sözlerine ekledi.

"Başvurular web sitesi üzerinden"

Gaziantep'te üretilen tarımsal ürünlerin işlenmesi ve hasadını konu edinen yarışmaya iştirak edecek katılımcılara kolaylık ve zaman kazandırmak açısından eserler Gaziantep Ticaret Borsasının resmi web sitesi gtb.org.tr adresi üzerinden kabul edilmekte. Sadece Gaziantep il sınırları içerisinde çekilen fotoğraf karelerinin değerlendirmeye alındığı yarışmaya, katılımcılar 2021 ve 2022 yılları içesinde çektikleri fotoğraflarla katılım sağlayabilmekte.

Dereceye girenlere ödül

Yarışma takviminin sona ermesinin ardından seçici kurulun belirleyeceği sonuçlara göre, dereceye giren ilk üç esere cumhuriyet altını, sergileme kazanan diğer eserlere ise sergi katılım ödülü ve plaket verilecek. - GAZİANTEP