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Gaziantep Ticaret Borsası ve GİZ, Gıda Sanayisinde Yeşil Dönüşüm Danışmanlık Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
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Gaziantep Ticaret Borsası ve GİZ, Gıda Sanayisinde Yeşil Dönüşüm Danışmanlık Hizmeti Sunuyor

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, gıda sanayiinde faaliyet gösteren firmalara yeşil dönüşüm danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı. Yeşil dönüşüm sürecine uyum sağlamak ve kurumsal kapasitelerini geliştirmek isteyen firmalar, mentörlük hizmetleriyle desteklenecek. GTB tarafından verilen danışmanlık hizmetleri, Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakatı ile uyumlu olmayı hedefleyen firmaların ihtiyaçlarını belirlemek ve yeşil dönüşüm yol haritalarını oluşturmak amacıyla gerçekleştirilecek. Ayrıca, Gaziantep'te faaliyet gösteren kuruyemiş, un, biber ve antepfıstığı sektörlerine yönelik 'Sektörel Yeşil Dönüşüm Raporu' hazırlama çalışmaları da başlatıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası ve GİZ, Gıda Sanayisinde Yeşil Dönüşüm Danışmanlık Hizmeti Sunuyor
16.01.2024 - 11:41,
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Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, gıda sanayiinde faaliyet gösteren firmalara yönelik yeşil dönüşüm danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı.

Firmaların, yeşil dönüşüm sürecine uyum sağlayarak, kurumsal kapasitelerini geliştirmelerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen mentörlük hizmetleri şubat ayı sonuna kadar devam edecek.

Yeşil dönüşüm yol haritaları belirlenecek

GTB ve GİZ iş birliğinde PEP programı çerçevesinde yürütülen "Mesleki Eğitimler ve Tarımsal Gıda Sanayinin Yeşil Dönüşümü ile İstihdamın Desteklenmesi" projesi kapsamında, Gaziantep gıda sanayinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik yeşil dönüşüm danışmanlık hizmetleri sunulmaya başlandı.

Kuruyemiş, Un, Biber ve Antepfıstığı sektörlerinde faaliyet gösteren 8 firmaya danışmanlık hizmeti verilmeye başlandığını açıklayan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, "AB Yeşil Mutabakatı işletmelerimiz için geleceğe yönelik çok önemli fırsatlar içeriyor. Bu fırsatlardan yararlanmak ve yeşil dönüşüm yol haritaları hakkında firmalarımızı bilgilendirmek amacıyla ücretsiz mentörlük hizmetleri vermeye başladık" dedi.

GTB tarafından verilen yeşil dönüşüm danışmanlığının şubat ayı sonuna kadar devam edeceğini kaydeden Akıncı, "Bilindiği üzere Avrupa Birliği (AB), Yeşil Mutabakat ile iklim krizi ile mücadele konusunda geniş kapsamlı bir eylem planı başlattı. 2050 yılına kadar Avrupa'nın karbon nötr olmasını hedefleyen bu proje, içerisinde çevre, iklim, ekonomi, tarım, endüstri, yatırım ve daha birçok konuyu barındırmakta. Biz de bu noktada GİZ ile birlikte bu mutabakattan etkilenecek firmalarımızın yeni düzene hazır olmalarına katkı sağlamak ve eksiklerini tespit etmelerine yardımcı olmak amacıyla yeşil mutabakat uyum danışmanlığı hizmetini başlattık. Bu kapsamda gelen talep ve kriterlerin uygunluğuna göre belirlediğimiz 8 gıda firmamıza haftada 2 saat olacak şekilde mentör ziyaretleri gerçekleştirmekteyiz" şeklinde konuştu.

Mevcut durum analiz edilecek

Yeşil dönüşüm hizmetleri kapsamında her firmaya AB Yeşil Mutabakatı ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapılarak, firmaların mevcut durumlarının analiz edileceğini aktaran Akıncı, "Sürdürülen danışmanlık hizmetleri kapsamında firmalarımızın Yeşil Dönüşüm İhtiyaç Analiz Raporları hazırlanarak, firmanın doğrulamaya hazır Kurumsal Karbon ayak izi hesaplanacak. Yine bunların yanı sıra firmalarımızın özel yeşil dönüşüm yol haritaları belirlenerek, ilgili firmaların personellerine ihtiyaç analizi doğrultusunda gerekli görülen alanlarda eğitimlerde verilecek" diye konuştu.

Akıncı, firmalara verilen danışmanlık hizmetleri dışında, Gaziantep'te Kuruyemiş, Un, Biber ve Antepfıstığı sektörlerine yönelik 'Sektörel Yeşil Dönüşüm Raporu' hazırlama çalışmalarına da start verdiklerini belirterek, sektörlerin yol haritasını belirleyecek bu raporların tamamlanmasının ardından kamuoyu ile paylaşacaklarını sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Gaziantep Ticaret Borsası ve GİZ, Gıda Sanayisinde Yeşil Dönüşüm Danışmanlık Hizmeti Sunuyor - Son Dakika


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