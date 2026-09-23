Gaziantep, Türkiye\'nin halı ihracatında 1 milyar 227 milyon dolarlık payı üstlendi

Türkiye'den yılın ilk 8 ayında 178 ülkeye 1 milyar 738 milyon dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan, yazılı açıklamasında, küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen Türk halı sektörünün gücünü koruduğunu belirtti.

İhracatın artması için çalışmalar yaptıklarını aktaran Kaplan, şunları kaydetti:

"Türkiye geneli halı ihracatımızda 8 aylık süreçte toplam 337,5 milyon metrekare ve 542 bin tonluk devasa bir sevkiyat hacmine ulaştık. Ürün gruplarımıza baktığımızda, ihracatımızın amiral gemisi yine makine halısı oldu. Toplam ihracatımızın 1 milyar 347 milyon dolarlık bölümünü makine halısı oluştururken, 306 milyon dolarlık tüfte halı, 77 milyon dolarlık el dokuma halısı ve 8 milyon dolarlık kilim ihracatı gerçekleştirdik. 178 ülkeye ulaşan ihracat ağımızda bölgesel bazda 526 milyon dolarla Amerika ülkeleri ilk sırada yer aldı. Orta Doğu ülkelerine 429 milyon dolar, Avrupa Birliği ülkelerine ise 285 milyon dolarlık ihracat yaptık."

Gaziantep'in halı ihracatında söz sahibi olduğunu ifade eden Kaplan, kentin ihracatta önemli işlere imza attığını belirtti.

Kaplan, "Halı ihracatımızın 1 milyar 227 milyon dolarlık aslan payını tek başına Gaziantep üstlendi. Bu dönemde İstanbul'dan 356 milyon dolar, Uşak'tan ise 62 milyon dolarlık halı ihracatına imza atıldı." ifadelerini kullandı.