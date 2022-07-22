Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm çerçevesinde inşa edilen konutlar yeni sahiplerini bekliyor - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm çerçevesinde inşa edilen konutlar yeni sahiplerini bekliyor

22.07.2022 13:53
Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm çerçevesinde inşa edilen konutlar yeni sahiplerini bekliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Gaziosmanpaşa'da Kentsel Dönüşüm sürecinde inşa edilen konutlar 02-03 Ağustos 2022 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Gaziosmanpaşa'da Kentsel Dönüşüm sürecinde inşa edilen konutlar 02-03 Ağustos 2022 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, gezdikleri oturuma hazır konutları çok beğendiklerini söyledi.

Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi 12B Kentsel Dönüşüm Projesi'nde inşa edilen konutlar açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak. TOKİ tarafından inşa edilen konutların bulunduğu sitede bin 39 araç kapasiteli otopark, 15 bin metrekare yeşil alan, basketbol sahası, kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, buhar banyosu, hamam ve sauna bulunuyor. Projede açık artırma ile satışa sunulan 110 daireye için yoğun ilgi gösteriyor.

"İşçilik çok iyi"

Ev arayışı içerisinde olduklarını söyleyen Duygu Doğan Duman, "TOKİ'nin kendi sitesinde gördük. Gelip bakmak istedik. Gördüğümüze de değdi. İnanılmaz güzel. Dairenin içi çok ferah. İşçilik çok iyi. Bizim için çok önemliydi. Birçok yerde işçilik ve malzemede sıkıntılar yaşanıyor. Aynı zamanda lokasyonu çok güzel. Site içerisindeki sosyal alanları çok kullanışlı. Bir ailenin harika bir yaşam alanı olabilir. 2-3 Ağustos'taki müzayedeyi bekliyoruz. Umarım şansı kişilerden oluruz. Ödeme kolaylığı var. Yüzde 50 peşinat 120 ay vadeyle düşünülebilecek bir proje" dedi.

"Çocuklara uygun alanlar var"

Annesiyle birlikte evleri gezen İnci Liya Duman, "Ben buraya bayıldım. Evin içi çok ferah. Burada çocuklara uygun alanlar var. Parkı var. Basketbol sahası var. Kapalı ve açık yüzme havuzu var. Her yer mükemmel" diye konuştu.

Yakın zamanda evlenecek olan ve ev sahibi olmak isteyen Furkan Özcan, "Bugün Gaziosmanpaşa'da TOKİ'nin dairelerine bakmaya geldik. Dolaşıyorum. Hoşuma giden olursa müzayedeye katılım sağlayacağım müzayedeye inşallah öyle düşünüyorum. Benim şansım genelde yaver gider bu tür konularda. Bu konuda da yaver gideceğini düşünüyorum. Kısmet olursa kısa bir süre sonra düğünüm olacak. Nişanlım ile oturmayı düşünüyorum. Allah'ın izni ile. Olursa ilk evim olacak. Ev gayet ferah, kullanışlı. Mimari ve düzen olarak hoşuma gitti. Konum olarak güzel. Merkezi bir yerde. Genel olarak hoşuma gitti dairenin düzeni" şeklinde konuştu.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, açık artırmalar 2 Ağustos Salı ve 03 Ağustos Çarşamba 2022 günlerinde saat 10.30'da yapılacak. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, yüzde 50 peşinat kalanı 120 ay vade ve yüzde 1 KDV ile bu fırsattan yararlanabilecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Gaziosmanpaşa, Toki, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm çerçevesinde inşa edilen konutlar yeni sahiplerini bekliyor - Son Dakika

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