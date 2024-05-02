Gazprom 2023'te 6,8 milyar dolar zarar etti - Son Dakika
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Ekonomi

Gazprom 2023'te 6,8 milyar dolar zarar etti

Gazprom 2023\'te 6,8 milyar dolar zarar etti

Rus enerji şirketi Gazprom, 2023'te 629 milyar ruble (yaklaşık 6,8 milyar dolar) zarar etti. Şirketin gelirleri geçen yıla göre düşerek 8,5 trilyon rubleye geriledi. Satış gelirleri de 364 milyar rubleye düştü. Gazprom, Avrupa'ya doğal gaz ihracatındaki gerilemeyi telafi etmek için Çin ve iç pazara yönelik doğal gaz tedarikini artırıyor ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımlarını da artırıyor.

02.05.2024 17:43
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Rus enerji şirketi Gazprom, 2023'te 629 milyar ruble (yaklaşık 6,8 milyar dolar) zarar etti.

Gazprom tarafından yayımlanan rapora göre, şirket gelirleri geçen yıl 2022'ye göre 11,7 trilyon rubleden 8,5 trilyon rubleye düştü.

Şirketin satış gelirleri de 2023'te bir önceki yıla kıyasla 1,9 trilyon rubleden 364 milyar rubleye geriledi. Rus şirket, geçen yılı 629 milyar ruble zararla tamamladı.

2022'de 1,2 trilyon ruble net kar elde eden Gazprom'un özellikle Avrupa'ya doğal gaz ihracatı, yaptırımlar nedeniyle önemli oranda geriledi.

Çin ve iç pazara yönelik doğal gaz tedarikini artırarak Avrupa'da yaşadığı gelir kaybını telafi etmek isteyen Gazprom, aynı zamanda sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımlarını da artırıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Gazprom 2023'te 6,8 milyar dolar zarar etti - Son Dakika

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