Gazprom'dan LNG Pazarında ABD Uyarısı - Son Dakika
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Gazprom'dan LNG Pazarında ABD Uyarısı

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Gazprom, ABD'nin Avrupa LNG pazarındaki hakimiyetinin fiyatları üç kat artırdığını açıkladı.

Rus enerji şirketi Gazprom'un Departman Başkan Yardımcısı Kiril Polous, ABD'nin Avrupa sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) pazarındaki hakimiyetinin fiyatlara yansıdığını belirterek, "Doğal gaz fiyatları, Avrupa pazarına önemli miktarda Rus gazının sevk edildiği dönemle kıyaslandığında üç kat daha yüksek seviyeye çıktı." dedi.

Polous, Endonezya'da düzenlenen "IndoPacific LNG Summit 2026" kapsamında gerçekleştirilen panelde yaptığı konuşmada, Avrupa'da LNG'nin boru hattıyla taşınan doğal gazdan daha güvenilir olduğu yönündeki söylemin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Avrupa'da geçmişte Rus gazına bağımlılığın eleştirildiğini hatırlatan Polous, bugün Avrupa'nın LNG ithalatının yüzde 60'ının ABD'den yapıldığını, Almanya'nın LNG ithalatında ise ABD'nin payının yüzde 90'ın üzerine çıktığını söyledi.

ABD'nin Avrupa LNG pazarındaki hakimiyetine dikkati çeken Polous, "Doğal gaz fiyatları, Avrupa pazarına önemli miktarda Rus gazının sevk edildiği dönemle kıyaslandığında üç kat daha yüksek seviyeye çıktı." ifadesini kullandı.

Katar'ın uzun yıllardır küresel LNG piyasasının önde gelen tedarikçilerinden biri olduğunu kaydeden Polous, LNG sevkiyatlarının üretim tesislerindeki olası kesintiler ile Hürmüz, Malakka, Bab el-Mendeb ve Panama gibi stratejik boğaz ve kanallardaki geçiş risklerinden etkilenebileceğini belirtti.

Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumunda bulunan Gazprom, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022'ye kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40'a kadar çıkarmıştı.

Yaptırımlar nedeniyle müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi tedarikçilere kaptıran Gazprom, 2025'te Avrupa'ya yaklaşık 18 milyar metreküp doğal gaz sevk etti. Bu hacim 2021'de 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Ekonomi, Gazprom, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gazprom'dan LNG Pazarında ABD Uyarısı - Son Dakika

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