Gazprom ile Moldova doğal gaz sevkiyatının kesilmemesi konusunda anlaştı

Rus enerji şirketi Gazprom'un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, sözleşme kapsamında ödeme yapmayan Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını durdurmama kararı aldıklarını duyurdu.

Kupriyanov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazprom ile Moldova arasındaki doğal gaz anlaşmazlığına dair değerlendirmelerde bulundu.

Moldova'nın Gazprom'a başvuruda bulunarak, doğal gaz sevkiyatının kesilmemesini talep ettiğini belirten Kupriyanov, "Moldova'nın borcunu ödemesi için verilen süreyi uzatma kararı aldık. Moldova borcunu 26 Kasım'da ödemeyi taahhüt etti." diye konuştu.

Kupriyanov, Moldova'nın gelecekte yapması gereken ödemelerde sözleşmeye uygun davranmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Gazprom'dan 22 Kasım'da yapılan açıklamada, ödeme yapmadığı gerekçesiyle Moldova'ya yönelik doğal gazı sevkiyatının 48 saat içinde kesilebileceği bildirilmişti.