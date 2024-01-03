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Gazprom, Sibirya'nın Gücü üzerinden Çin'e 22,7 milyar metreküp doğal gaz sevk etti - Son Dakika
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Gazprom, Sibirya'nın Gücü üzerinden Çin'e 22,7 milyar metreküp doğal gaz sevk etti

Rus enerji şirketi Gazprom, geçen yıl Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden Çin'e 22,7 milyar metreküp doğal gaz sevk ettiğini açıkladı. Şirket, 2024'te yeni bir seviyeye çıkacak olan gaz sevkiyatının, Çin ile yapılan sözleşmelere uygun olarak gerçekleşeceğini belirtti. Gazprom, Sibirya'nın Gücü hattının kapasitesini artırarak, Çin'e toplam doğal gaz sevkiyat hacmini 100 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyor.

Gazprom, Sibirya\'nın Gücü üzerinden Çin\'e 22,7 milyar metreküp doğal gaz sevk etti
03.01.2024 - 15:35,
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Rus enerji şirketi Gazprom, geçen yıl Çin'e Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden 22,7 milyar metreküp doğal gaz sevk ettiğini bildirdi.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Sibirya'nın Gücü üzerinden Çin'e gaz sevkiyatının sözleşmeler doğrultusunda 2024'te yeni bir seviyeye çıkacağı belirtildi.

Şirketin 2023'te Sibirya'nın Gücü üzerinden Çin'e sevkiyatının 22,7 milyar metreküpe çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu sevkiyatta 700 milyon metreküpün sözleşme yükümlülüklerinin üzerinde olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, Gazprom'un doğal gaz rezervleri ve üretimi bakımından dünya lideri konumunda olduğu kaydedilerekn, "Şirket, çevre dostu ve uygun fiyatlı enerjinin güvenilir tedarikiyle ilgilenen ülkelerle işbirliğini geliştirmektedir. Çin, Gazprom'un Asya'daki ana stratejik ortağı ve bölgedeki gaz talebi büyümesinin itici gücüdür." ifadelerine yer verildi.

Gazprom, 2022'de Çin'e 15,4 milyar metreküp doğal gaz sevk etmişti.

Sibirya'nın Gücü hattının yıllık kapasitesinin 2025'te 38 milyar metreküpe ulaşması planlanırken, Gazprom, Sibirya'nın Gücü 2 hattının da inşasıyla Çin'e toplam doğal gaz sevkiyat hacmini yaklaşık 100 milyar metreküpe çıkartmayı hedefliyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Gazprom, Sibirya'nın Gücü üzerinden Çin'e 22,7 milyar metreküp doğal gaz sevk etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazprom, Sibirya'nın Gücü üzerinden Çin'e 22,7 milyar metreküp doğal gaz sevk etti - Son Dakika
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