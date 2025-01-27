Gazze'de Fabrikalar Yok Oluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Gazze'de Fabrikalar Yok Oluyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılar, 40 yıllık 'Shomar' fabrikasını yerle bir etti.

27.01.2025 13:19
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde 15 ayı aşkın süre uyguladığı ağır saldırılar, 40 yıllık ve çok sayıda aileye iş imkanı sağlayan şekerleme ve bisküvi fabrikasını yerle bir etti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar, yerel ekonominin omurgasını oluşturan birçok fabrikayı da hedef aldı; Gazze ekonomisinin temel sütunlarından biri olan imalat sektörünün çökmesine yol açtı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan ve bölgenin büyük fabrikaları arasında sayılan "Shomar" şekerleme ve bisküvi fabrikası da saldırılardan kurtulamadı.

Hem bölgeye gıda ürünleri sağlayan hem de binlerce Filistinli aileye destek veren 4 katlı "Shomar" fabrikası, artık enkaz yığınından ibaret.

Fabrikanın sahibi Filistinli iş adamı Ahmed Şumer, AA muhabirine hasarın boyutlarını anlattı.

40 yıllık emek

"Shomar" fabrikasının sahibi Şumer, "Bu sektöre 40 yıl önce Gazze'de başladık, fabrikamız küçüktü ve zamanla büyüdü." dedi.

Fabrikanın 3 dönüm arazi üzerine kurulu ve 4 kattan oluştuğunu aktaran Şumer, yıllar içinde cips, bisküvi, kraker ve her çeşit şekerlemeyi içeren 9 üretim zinciri geliştirdiklerini söyledi.

Şumer, "Gazze Şeridi'nde yaşanan İsrail soykırımı fabrikayı tamamen yok etti, üretim bantları enkaz altında kaldı." bilgisini paylaştı.

Fabrikada çalışan ve yaklaşık 200 ailenin maişetini sağlayan işçilerin akıbetlerinin de ne olduğu ve olacağının bilinmediğini aktaran Şumer, 15 milyon dolar zarar ettiğini tahmin ettiğini kaydetti.

Şumer, Müslüman ve Arap halklarına, gelirinin önemli kısmını sanayi sektöründen alan Gazze'ye ibret gözüyle bakmalarını istedi.

Ekonomik yapı tahrip edildi

Filistinli ekonomist Mahir Tıbaa ise "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları, yerel ekonomik yapının ciddi şekilde tahrip edilmesiyle sonuçlandı." dedi.

Tıbaa, saldırılar nedeniyle fabrika, işyeri, dükkan gibi ticari yapılarının yüzde 80'inden fazlasının kısmen veya tamamen yıkıldığının tahmin edildiğini ifade etti.

Filistin Ekonomi Bakanlığına göre, 2022 yılı sonuna kadar Gazze Şeridi'nde 50 bin endüstriyel ve ticari tesis bulunuyordu.

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

İsrail'in 15 ayı aşkın sürei devam ettiği Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 47 bin 306 Filistinli öldü, 111 bin 483 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Ekonomi, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gazze'de Fabrikalar Yok Oluyor - Son Dakika

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