Gazze'nin Yeniden İnşası İçin 53,2 Milyar Dolar Gerekiyor

Ekonomi

Dünya Bankası, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'nin yeniden inşası için 53,2 milyar dolar gerektiğini bildirdi.

Filistin ekonomisinin neredeyse tüm sektörlerindeki hasar ve kayıplar ile toparlanma ve yeniden inşa ihtiyaçlarının analiz edildiği "Gazze ve Batı Şeria Ara Hızlı Hasar ve İhtiyaç Değerlendirmesi" raporu yayımlandı.

Dünya Bankası, AB ve BM tarafından hazırlanan raporda, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmaların yıkıcı can kayıplarına, yerinden edilmelere, sosyal, fiziksel ve üretken altyapıda büyük hasara yol açarak derin bir insani krize neden olduğu belirtildi.

Sadece fiziksel hasarın yaklaşık 29,9 milyar dolar olduğunun tahmin edildiği kaydedilen raporda, konutun, toplam hasarın yüzde 53'ünü oluşturarak en fazla etkilenen sektör olduğu, bunu yüzde 20 ile ticaret ve sanayinin takip ettiği, sağlık, su ve ulaşım gibi temel altyapılardaki ağır hasarın ise toplam hasarın yüzde 15'inden fazlasını oluşturduğu aktarıldı.

Raporda, azalan verimlilik, kaybedilen gelirler ve işletme maliyetlerinden kaynaklanan ekonomik kayıpların 19,1 milyar dolar olduğunun tahmin edildiği, en büyük zararı ise sağlık, eğitim ve ticaretin gördüğü kaydedildi.

Gazze'deki çatışmanın toplam etkisinin 49 milyar dolara ulaştığının tahmin edildiği belirtilen raporda, toparlanma ve yeniden inşa için ihtiyaç duyulan toplam tutarın 53,2 milyar dolar olduğunun tahmin edildiği bildirildi.

Raporda, Gazze'de neredeyse tüm sektörlerde ekonomik üretimin tamamen durmuş durumda olduğu aktarılarak, fiyatların bir yıl içinde yüzde 300'ün üzerinde arttığı, yalnızca gıda fiyatlarının yüzde 450 yükseldiği kaydedildi.

Gazze ekonomisinin 2024'te yüzde 83 oranında daraldığının tahmin edildiği belirtilen raporda, bu durumun Filistin topraklarındaki nüfusun yüzde 40'ına ev sahipliği yapmasına rağmen, ekonomiye katkısını yüzde 3'e düşürdüğü ifade edildi.

Raporda, Batı Şeria ekonomisinin de zorluklarla karşı karşıya olduğu ve 2024'te yüzde 16 oranında küçüldüğünün öngörüldüğü kaydedildi.