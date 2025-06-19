GCM Yatırım’ın 2025 Strateji Raporu Güncellendi - Son Dakika
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Ekonomi

GCM Yatırım’ın 2025 Strateji Raporu Güncellendi

19.06.2025 15:26
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GCM Yatırım, jeopolitik ve ekonomik riskler ışığında 2025 tahminlerini güncelledi.

Türk sermaye piyasalarının yatırım kuruluşlarından GCM Yatırım, 2025'e ilişkin strateji raporunu güncelledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Almanya ve Avrupa Birliği'nin (AB) altyapı ve savunma harcamaları paketi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel gümrük tarifeleri süreci gibi gelişmeler, piyasalarda sürpriz etkilere yol açarken, GCM Yatırım bu gelişmelere rağmen 2025 sonuna dair tahminlerini sınırlı güncellemelerle korudu.

Rapora göre, Jeopolitik açıdan ABD'nin Avrupa güvenlik taahhütlerinden çekilme ihtimali nedeniyle AB'nin 1,3 trilyon avroluk savunma harcama paketi önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor.

AB'nin savunma kapasitesini artırma ihtiyacı ve Rusya'nın askeri gücünü yeniden yapılandırması sürecinde Türkiye'nin, bölgesel ve uluslararası düzeyde önemli bir ortak konumuna geldiği değerlendiriliyor.

Ayrıca Rusya- Ukrayna savaşının sona erdirilmesi ve Orta Doğu'daki giderek artan istikrar ihtiyacı, Türkiye'nin jeopolitik önemini artırıyor. Bu nedenle, Türkiye odaklı bir jeopolitik belirsizlik senaryosu öngörülmüyor.

Raporda, döviz kurlarında yıl sonu itibarıyla dolar kuru beklentisi 45 lira seviyesinde sabit tutulurken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ikinci çeyrekte gerçekleştirdiği faiz artırımı sonrasında sermaye akımlarının yeniden giriş yönüne döndüğü belirtildi.

Avro kuru beklentisi, Avrupa'daki savunma harcamaları ve ABD'nin ticaret tarifeleri arasındaki etkileşimin parite üzerindeki etkisi doğrultusunda yukarı yönlü revize edilerek 50 lira seviyesine çıkarıldı.

Politika faizinin yüzde 34 seviyesinde olması bekleniyor

Kur tahminleri, AB ve ABD arasındaki faiz farkları ile küresel riskten kaçış eğilimlerine göre şekillenirken, Avrupa Birliği tahvillerine yönelik artan talebp bu riski dengeliyor.

Raporda, enflasyon tarafında ise hem yurt içi hem de yurt dışı beklentilerde dalgalanma öngörüldüğü belirtildi. Kredi büyümesindeki yavaşlama, ithalat maliyetleri ve emtia fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon üzerinde baskı oluşturduğu, buna karşın rezerv kaybı, döviz kuru oynaklığı ve enerji fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerinde yukarı yönlü bir etki yarattığı kaydedildi.

Bu çerçevede, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 25 düzeyinden yüzde 27,6 seviyesine yükseltildi. Politika faizinin ise mart-nisan döneminde yaşanan rezerv kaybı, artan piyasa oynaklığı ve enflasyon beklentileri dikkate alınarak 2025 sonunda yüzde 29 yerine yüzde 34 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edildi.

GCM Yatırım'ın 2025 strateji raporunda, küresel ve yerel düzeydeki yüksek oynaklıkların, jeopolitik ve ekonomik risklerin belirli ölçüde dengelenmiş olmasına rağmen dikkatle izlenmesi gerektiği vurgulandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın şahin para politikası ve küresel gelişmeler doğrultusunda yatırımcıların temkinli hareket etmeleri, piyasa koşullarını yakından takip ederek fırsatları değerlendiren bir strateji izlemeleri önerisinde bulunuldu.

"Bu öngörüler küresel oynaklıklara karşı duyarlılığı yansıtıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GCM Yatırım Ekonomisti Evren Kırıkoğlu, küresel ölçekte yaşanan ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin döviz kurları ve piyasa beklentileri üzerinde belirleyici bir etkisi olduğunu belirtti.

Kırıkoğlu, ABD'de Trump yönetiminin yeniden tarifeler üzerinden küresel ticaret düzenini zorlamasının, sadece gelişmekte olan ülkeleri değil, AB'yi de daha savunmacı pozisyonlar almaya ittiğini aktardı.

Açıklanan 1,3 trilyon avroluk altyapı ve savunma harcama paketinin hem ekonomik hem jeopolitik dengeleri yeniden şekillendirdiğine değinen Kırıkoğlu, kurun ise dolar endeksindeki güç kaybına ek olarak, bölgesel para birimleri sermaye giriş çıkışlarına ve merkez bankalarının faiz adımlarına daha duyarlı hale geldiğini ifade etti.

Kırıkoğlu, avronun ise bir yandan artan savunma harcamaları ve faiz farklarıyla desteklenmeye çalışılırken, diğer yandan büyüme görünümündeki zayıflık nedeniyle sınırlı bir değer kazanımıyla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Türkiye açısından ise 2025'e yönelik beklentilerin görece dengeli olduğuna işaret eden Kırıkoğlu, şunları kaydetti:

"2025'te dolar için 45, avro için 50 lira seviyeleri öngörülürken, bu öngörüler küresel oynaklıklara karşı duyarlılığı yansıtıyor. Tüm bu veriler hem küresel hem de yerel düzeyde belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde, yatırım kararlarında temkinli ama veri temelli bir yaklaşımın zorunlu hale geldiğini ortaya koyuyor. Ayrıca İran- İsrail arasında raporun güncellenmesi ardından baş gösteren güncel çatışmaların petrol fiyatları ve küresel risk primleri üzerinde yaratabileceği olası riskler de, geleceğe dair finansal strateji oluşturma konusunda temkinin önemini ortaya koyuyor."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Türkiye, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GCM Yatırım’ın 2025 Strateji Raporu Güncellendi - Son Dakika

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