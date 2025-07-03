Gdz Elektrik Yangınların Kaynağını Açıkladı

Gdz Elektrik Dağıtım, dağıtım bölgesinde devam eden yangınların elektrik kaynaklı olduğuna dair kamuoyunda yer alan iddialara ilişkin, "Sahada gerçekleştirilen ilk değerlendirmelere göre bölgemizdeki yangınların elektrik hatlarından çıktığına ilişkin somut bulgu bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamada, elektrik kaynaklı yangınların yalnızca yaz aylarında oluşabilecek olaylar olmadığı, ancak yaz aylarında, sıcaklıkların çok arttığı, nem oranının düştüğü ve yüksek hızlı rüzgarların olduğu dönemlerde yangın riskinin her zamankinden fazla olduğu belirtildi.

Bu durumun, son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi özellikle Akdeniz kuşağı ülkelerinde ve Türkiye'de bu dönemlerde gözlenen hava koşullarındaki ciddi değişimin bir sonucu olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamuoyuna yansıyan bazı haberlerde, yangınların elektrik kaynaklı olduğuna dair iddialara yer verildiği görülmektedir. Öncelikle kesin bir şekilde ifade etmek isteriz ki, sahada gerçekleştirilen ilk değerlendirmelere göre bölgemizdeki yangınların elektrik hatlarından çıktığına ilişkin somut bulgu bulunmamaktadır. Son bir haftada ülkemizde ve komşu ülkelerde havanın aşırı ısınması ve nem oranının aşırı düşmesi nedeniyle yüzlerce orman yangını çıkmıştır. Bölgenin elektrik dağıtım altyapı işletmecisi olarak, süreci yakından takip etmekte ve ilgili kurumlarla tam iş birliği içerisinde sahada çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Yangınla cansiperane mücadele eden tüm ekiplere kolaylıklar diliyor, her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz."

Açıklamada, yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.