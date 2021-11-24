Gece yarısından itibaren uygulanacak akaryakıt zammı öncesi sürücüler benzin istasyonlarına akın etti

Dolar kurundaki yükselişe paralel olarak akaryakıt fiyatlarına üçlü zam gelmesinin ardından sürücüler, istasyonlara akın etti. Gece arası gelecek zam öncesi bazı sürücüler, araçlarının depolarını tamamen doldururken, bazıları ise belli miktarda yakıt aldı. Sürücüler bazı akaryakıt istasyonlarının satış yapmayarak stokçuluk yaptığını iddia etti.
Zammın ardından Ankara'da ortalama 8,72 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,74 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 9,69 liraya, İzmir'de 8,74 liradan 9,76 liraya çıkacak.
Ankara'da ortalama 8,77 liradan satılan motorinin litre fiyatı 9,83 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 8,71 liradan 9,77 liraya, İzmir'de 8,79 liradan 9,85 liraya çıkacak.
LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 7,40 liradan 8,05 liraya, İstanbul'da ortalama 7,35 liradan 8 liraya ve İzmir'de 7,23 liradan 7,88 liraya yükselecek.
Kaynak: DHA
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