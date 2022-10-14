Dünkü indirimin sevinci kısa sürdü! Motorine zam geliyor - Son Dakika
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Dünkü indirimin sevinci kısa sürdü! Motorine zam geliyor

14.10.2022 10:54

Geçen haftaki zam yağmurunun ardından önceki gece motorine 2 lira 14 kuruşluk indirim gelmişti. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere ise motorinin litre fiyatına 99 kuruş zam yapılacak.

Bir hafta içinde gelen 4 zammın ardından önceki gece 2 lira 14 kuruşluk indirim gelen motorinde bu gece yarısından sonra yine zam bekleniyor.

99 KURUŞLUK ARTIŞ OLACAK

Akaryakıt sektörü kaynaklarına göre, bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 99 kuruş zam gelecek. Bu gece benzinde ise fiyat değişimi olmayacak.

DOĞAL GAZ KRİZİ FİYAT ARTIŞINI TETİKLİYOR

Brent petrolün varil fiyatı bugün itibarıyla 94,66 dolar seviyesinde bulunuyor. Avrupa'daki doğal gaz krizi nedeniyle dizele olan talebin artması, dizel fiyatlarının benzinin belirgin olarak üzerinde olmasına neden oluyor.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Zammın ardından motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27,35 TL'ye, Ankara'da 27,46 TL'ye, İzmir'de 27,49 TL'ye yükselecek. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,60 TL, Ankara'da 20,74 TL, İzmir'de 20,73 TL seviyesinde bulunuyor. Fiyatlar, rafineri uzaklıkları ve kâr marjlarına göre iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünkü indirimin sevinci kısa sürdü! Motorine zam geliyor - Son Dakika


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10:54 Dünkü indirimin sevinci kısa sürdü! Motorine zam geliyor
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SON DAKİKA: Dünkü indirimin sevinci kısa sürdü! Motorine zam geliyor - Son Dakika
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