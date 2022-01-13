Üye Girişi
Geçen yıl 120 ülkeye Türk çayı satıldı - Son Dakika

Geçen yıl 120 ülkeye Türk çayı satıldı

13.01.2022 11:33
Geçen yıl 120 ülkeye Türk çayı satıldı

Türkiye, 2021 yılında 120 ülkeye gerçekleştirdiği çay ihracatından 19 milyon 575 bin 574 dolar gelir elde etti.

Türkiye, 2021 yılında 120 ülkeye gerçekleştirdiği çay ihracatından 19 milyon 575 bin 574 dolar gelir elde etti.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl 120 ülkeye 5 bin 500 ton çay ihraç edildi. Söz konusu dış satımdan 19 milyon 575 bin 574 dolar gelir sağlandı.

Belçika, Almanya, ABD, KKTC, Hollanda ve Fransa, çay satımından en çok gelir elde edilen ülkeler oldu.

Bu dönemde Belçika'ya 6 milyon 881 bin 569, Almanya'ya 2 milyon 240 bin 541, ABD'ye 1 milyon 372 bin 633, KKTC'ye 1 milyon 227 bin 827, Hollanda'ya 875 bin 429, Fransa'ya ise 841 bin 52 dolarlık çay satıldı.

Bir önceki yıldan farklı olarak Hırvatistan, Litvanya, Mısır ve Macaristan'ın da aralarında bulunduğu 16 ülkeye daha bu dönemde çay gönderildi.

Geçen yıl gerçekleştirilen çay ihracatı, 4 bin 750 ton çay karşılığı 17 milyon 436 bin 542 dolar kazanç sağlanan 2020 yılına göre miktarda yaklaşık yüzde 16, değerde ise yüzde 12 artmış oldu.

Türkiye'nin çay ihracatının yaklaşık yüzde 50'lik kısmı ise Rize'de faaliyet gösteren firmalar tarafından gerçekleştirildi.

Yabancı nüfusta çay tüketimi artıyor

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türkiye'nin çay ihracatında Avrupa ülkelerinin başı çektiğini söyledi.

Çay ihracatının her yıl yükseldiğini vurgulayan Gürdoğan, bunun yanında ülke çeşitliliğinin de artmaya devam ettiğini aktardı.

Gürdoğan, çayın Avrupa ülkelerinde ağırlıklı olarak Türk vatandaşları tarafından tüketildiğini anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Son yıllarda ülkemize gelen turistlerin Türk çayını tüketmeleri ve kalitesini görmeleri üzerine yabancı nüfusta da tüketim alışkanlığı her geçen gün artıyor. Ülke çeşitliliğinin artması ile İngiltere, ABD, Uzak Doğu ve Orta Doğu ülkelerine de çay ihracatımız her geçen yıl gelişme kaydediyor. Buna rağmen ihracat rakamlarını yine de yeterli görmüyoruz, ürün çeşitliliği ve ambalaj kalitelerinin artırılarak ülkemizde üretilen çayın en az yüzde 50'sinin ihraç edilebilir boyuta ulaşması gerektiğine inanıyoruz."

"Çay bitkisinden birçok yan ürün üretme potansiyeli bulunuyor"

Hiçbir ithal girdi ihtiva etmeyen, milli ürün olan ve net döviz girdisi sağlayan çay bitkisinin sadece çok az bir kısmından içecek olarak faydalanıldığına işaret eden Gürdoğan, şöyle konuştu:

"Oysa ki çok önemli kimyevi ürün içerikleri ihtiva eden çay bitkisinin diğer yaprak kısımlarından kozmetik ve kimya sanayisi için çok önemli ürünlerin üretilme imkanı bulunuyor. Dolayısıyla bölgemizdeki üniversiteler ile yapılacak AR-GE çalışmaları ile çay bitkisinden inovatif ürünlerin üretilip ihraç edilme imkanlarının araştırılması gerekiyor. Çay bitkisinden üretilen birçok kozmetik ürün ülkemize ithalat yoluyla giriyor, çok önemli katma değer ihtiva edecek bu minvaldeki ürünlerin üretilip ihraç edilmesiyle ülkemize önemli döviz girdisi sağlanabilir. Yıl boyu yaprağını hiç dökmeyen çay bitkisinden birçok yan ürün üretme potansiyeli bulunuyor. Bu durumu mutlaka dikkate almalıyız."

Gürdoğan, çay ihracatının her geçen yıl artış göstermesinde ÇAYKUR'un yurt dışı pazarlarda yaptığı tanıtım çalışmalarının önemli katkısı olduğunu sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, dolar, Türk, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Geçen yıl 120 ülkeye Türk çayı satıldı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı         
11:42
Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı! İşte annelik böyle bir şey Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı! İşte annelik böyle bir şey         
11:30
HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu, topu Erdoğan'a attı HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu, topu Erdoğan'a attı         
11:28
Cadde ortasında iğrenç olay! Kimseye aldırış etmedi, trafoya tuvaletini yaptı Cadde ortasında iğrenç olay! Kimseye aldırış etmedi, trafoya tuvaletini yaptı         
11:10
Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti         
10:56
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Doğu Perinçek, yıllar sonra Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı meşhur tartışmayı anlattı: Abdülhamid'i savunmak onun kimliğine ters Doğu Perinçek, yıllar sonra Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı meşhur tartışmayı anlattı: Abdülhamid'i savunmak onun kimliğine ters         
08:27
Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü!         
19:07
Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı         
19:06
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi         
15:39
Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi         
15:16
Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi         
14:54
Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir         
14:12

Son Dakika Haberleri
11:42 Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı
11:39 Özcan Deniz'e İranlı sevgili vetosu! Annesi evi terk etti iddiası
11:24 İstanbulkart'ının bakiyesi yetersiz çıkan kişi, şaşkın bakışlar arasında yangın tüpünü alıp kaçtı
11:08 Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!
11:07 13 Ocak 2022! Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor
11:03 Yöneylem Araştırma'dan dikkat çeken anket! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu karşısında kaybediyor
10:55 Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti
10:55 İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için yapılan destek miktarına 352 TL zam! 1.611 TL'ye yükseltildi
10:35 Galatasaray'da kriz bitmiyor! Mayıs ayında tam 250 milyon TL'lik ödeme yapılması gerekiyor
10:26 Arkadaşlarıyla iddiaya girip antifriz içti! Şimdi hastanede!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 11:46:30. #1.12#
SON DAKİKA: Geçen yıl 120 ülkeye Türk çayı satıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement