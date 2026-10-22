Geçmişin Işığında sergisi 23 Ekim 2027'ye kadar Rezan Has Müzesi'nde sürecek - Son Dakika
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Geçmişin Işığında sergisi 23 Ekim 2027'ye kadar Rezan Has Müzesi'nde sürecek

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Rezan Has Müzesi'ndeki Geçmişin Işığında Aydınlatmanın Kronolojisi sergisi, ziyaretçi ilgisi nedeniyle 23 Ekim 2027'ye kadar uzatıldı. İstanbul Arkeoloji Müzelerinden ödünç alınan 64 eser ile müze koleksiyonundan seçilen eserlerin buluştuğu sergide yaklaşık 200 eser yer alıyor.

İstanbul'da düzenlenen "Geçmişin Işığında: Aydınlatmanın Kronolojisi" sergisi, 23 Ekim 2027'ye kadar uzatıldı.

Kadir Has Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının "102. Yılda 102 Sergi: Cumhuriyet'in Işığında Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk" projesi kapsamında hayata geçirilen sergi, tarih öncesi çağlardan İslami döneme kadar kullanılan aydınlatma araçlarının gelişimini ele alıyor.

İstanbul Arkeoloji Müzelerinden ödünç alınan 64 eser ile Rezan Has Müzesi koleksiyonundan seçilen eserlerin bir araya getirildiği sergide, bazıları ilk kez ziyaretçilerle buluşan yaklaşık 200 eser yer alıyor.

Sergide, Tunç Çağı'na ait açık kandiller, Antik Yunan ve Roma dönemlerinin bezemeli kandilleri, Bizans kiliselerinde kullanılan bronz polikandilionlar ve İslami döneme ait sırlı kandiller, kronolojik düzen içerisinde ziyaretçilere sunuluyor.

Anadolu ve Akdeniz coğrafyasının kültürel mirasını aydınlatma araçları üzerinden inceleme fırsatı sunan sergi, ışığın gündelik yaşamda ve farklı medeniyetlerdeki kullanımına ilişkin tarihsel perspektif ortaya koyuyor. Sergide yer alan eserler ve aydınlatmanın tarihsel gelişimi, hazırlanan sergi kataloğunda da ele alınıyor.

Ziyaretçilerin ilgisi dolayısıyla 23 Ekim 2027'ye kadar uzatılan ve sanat ile tarih meraklılarını ağırlamaya devam eden sergi, haftanın her günü 09.00-18.00 saatlerinde Kadir Has Üniversitesi Rezan Has Müzesinde ziyaret edilebiliyor. Müze, Ramazan ve Kurban bayramlarının birinci günü ile 1 Ocak'ta ziyarete kapalı olacak.

Kaynak: AA
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