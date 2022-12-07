Ünlü iş insanı Ömer Faruk Başaran, Büyük Türkiye Hareketi'ni başlattı

Siyaset ve iş dünyasının önemli isimlerinden biri olmasının yanı sıra geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en başarılı iş adamı ödülünü de alan Ömer Faruk Başaran, yeni bir oluşum için kolları sıvadı.

BÜYÜK TÜRKİYE HAREKETİ'Nİ KURDU

Başaran, aktif siyasete yön vermek ve ülkemizin durumuna kayıtsız kalmamak için Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD) ve Türkiye Patronlar Platformu (TPP)'nun genel başkanlık görevlerini bırakıp 'Büyük Türkiye Hareketi'ni kurdu. İş dünyasından birçok iş adamı, Ömer Faruk Başaran ile gönül ve fikir birliği yapıp Büyük Türkiye Hareketi'nde yer aldı.

"İKTİDAR VE MUHALEFETİN EKSİKLİKLERİ VAR"

Konuyla ilgili açıklamasında Başaran, kritik seçim sürecinde iktidar ve muhalefetin eksiklerinin olduğuna ve bu eksikliklerin faturasının ağır olabileceğine değindi. Dünya arenasında Türkiye'nin muasır ekonomileri içinde olmayışı, gerek siyasi gerekse idari sorunların olması, liyakate ve insan fikrine değer verilmeyişi, ekonominin kötüye gidişi kendilerini bu hareketi başlatmaya mecbur kıldığını ifade etti.