Borsa İstanbul'da acil toplantı! Günlük kaybı yüzde 5'i aşmış ve devre kesici uygulanmıştı - Son Dakika
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Borsa İstanbul'da acil toplantı! Günlük kaybı yüzde 5'i aşmış ve devre kesici uygulanmıştı

19.09.2022 23:23

Günlük kaybı yüzde 5.3 bulan Borsa İstanbul'da devre kesici uygulandı ve işlemler geçici olarak durdu. Yaşananların ardından Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği'nde başlayan acil toplantıda duruma çare aranacağı öğrenildi.

Bursa İstanbul, geçtiğiz hafta yüzde 9 ekside kapatmasının ardından sabah saatlerinde yükselen bir tabloyla açılış yapmış ancak öğleden sonra tekrar satışların başlamasıyla günlük kayıp yüzde 5.3 bulmuştu.

DEVRE KESİCİ UYGULANDI

Bu gelişmelerin ardından Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışması ile Borsa İstanbul'da işlemler geçici olarak durduruldu. Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. Açıklamada, saat 17.07 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği ve Pay Piyasası'ndaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

ACİL ZİRVE TOPLANIYOR

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre,bir süredir bankacılık hisselerinde yapılan olağanüstü işlemlerle 1.5 ayda yüzde 59 yükselen borsada günlerce tavan olan kamu bankaları ve bir kaç hissede bu kez sürecin tersine dönmüş olması ve taban satışlarının bugün de sürmesi nedeniyle acil zirve toplanıyor.

BORSA GÜNÜ SERT DÜŞÜŞLE KAPATTI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,26 değer kaybıyla 3.199,54 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 177,79 puan azalırken, toplam işlem hacmi 54,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

SPK DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'da yaşanan Fiyat Hareketleri ile ilgili olarak açıklamada bulundu. SPK, "Yasalar çerçevesinde, yatırımcıların korunmasını ve sermaye piyasasının gelişimini ön planda tutmaktadır" diye belirtti.

SPK'nın yaptığı açıklama şöyle: "Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında borsada yaşanan dalgalanmalara ilişkin çıkan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri olmuştur. Pay senetlerinde yapılan işlemler Borsa İstanbul tarafından anlık olarak takip edilirken, Kurulumuz da gerçek ve tüzel kişilerin piyasa bozucu hareketlerine karşı gözetim ve denetimini sürekli olarak yapmaktadır. Kurulumuz, yasalar çerçevesinde, yatırımcıların korunmasını ve sermaye piyasasının gelişimini ön planda tutmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da acil toplantı! Günlük kaybı yüzde 5'i aşmış ve devre kesici uygulanmıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da acil toplantı! Günlük kaybı yüzde 5'i aşmış ve devre kesici uygulanmıştı - Son Dakika
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