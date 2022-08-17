Geçtiğimiz yıl para kazandırdı, ekmeyen kalmadı - Son Dakika
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Geçtiğimiz yıl para kazandırdı, ekmeyen kalmadı

17.08.2022 21:52
Geçtiğimiz yıl para kazandırdı, ekmeyen kalmadı

Geçtiğimiz yıl para kazandırdı, ekmeyen kalmadı Türkiye'nin önde gelen sebze merkezi Kazova'da çiftçiler domates yerine mısır ekmeyi tercih etti.

Geçtiğimiz yıl para kazandırdı, ekmeyen kalmadı

TOKAT - Türkiye'nin önde gelen sebze merkezi Kazova'da çiftçiler domates yerine mısır ekmeyi tercih etti.

Türkiye'de yaş meyve ve sebze üretiminde verimli arazilere sahip olan Tokat'ın Kazova bölgesi son birkaç yıla kadar domates üretimiyle adından söz ettiriyordu. Domatesin önceki yıllarda tarlada fiyatının düşmesi, son dönemlerde ortaya çıkan hastalık, işçi maliyetleri nedeni ile çiftçi alternatif ürün arayışına girdi. Geçtiğimiz yıl mısırın para kazandırması, domatese göre bakımının daha kolay olması çiftçiyi mısır ekimine yönlendirdi. Kazova'nın verimli arazilerinde birçok çiftçi sebze yerine mısır ekmeyi tercih etti. Çok az sayıda çiftçinin domates ektiği, kendi ihtiyacı kadar üretim yaptığı öğrenildi. Domateste üretimin azalması ise fiyatlara yansıdı. Geçen yıl tonu 3 bin 500 liradan alıcı bulan mısır, bu sene 6 bin liraya yükseleceği öngörülüyor.

Verimli ova mısır tarlası oldu

Çiftçi Mehmet Durmuş, daha önceki yıllarda domates, pancar ekimi yaygınken çiftçilerin bu yıl mısır ekimine ağırlık verdiğine dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl mısırın para kazandırdığını belirten Durmuş, "Kazova komple mısır oldu. Önceki yıllarda domates ekliyordu. Domatesler hastalandığından herkes mısıra döndü. Mısırı eken çok azdı. Silajlık mısır ekiliyor, şimdi tane mısır ekiliyor" dedi.

Çiftçi Hakan Şahin ise domates üretiminde verim alamadıkları için mısır ekmeye başladıklarını belirterek, "Şu an mısır durumu iyi. Birçok tarlamda susuzluktan dolayı kurudu. Domateste verim alamadık. Herkes zarar üzerine zarar yaptı. En sonunda çiftçi mısıra dönünce birçok kişi de o yönü tercih etti. Domatese göre mısır daha kolay ama domatesin tabii her şeyi oluyor. Mısır geçen sene para etti. Bu sene de para eder diye bekliyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Türkiye, Mısır, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Geçtiğimiz yıl para kazandırdı, ekmeyen kalmadı - Son Dakika

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