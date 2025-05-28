Gedik Piliç, İSO 500 Listesinde 100'üncü Sırada - Son Dakika
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Ekonomi

Gedik Piliç, İSO 500 Listesinde 100'üncü Sırada

Gedik Piliç, İSO 500 Listesinde 100\'üncü Sırada
28.05.2025 14:37
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Gedik Piliç, 2024 İSO 500 listesinde 23 sıra yükselerek ilk 100'e girdi. Sürdürülebilirliğe odaklanıyor.

Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesi 2024 dönem sonuçları İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklandı. İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 Araştırmasına göre, kanatlı eti sektörünün lider kuruluşlarından Gedik Piliç, üretimden satışlarda 23 sıra yükselerek 100'üncü oldu.

Uşak'ın Eşme ilçesinde faaliyet gösteren ve 2009 yılından bu yana her yıl İSO 500 listesine girmeyi başaran Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. A.Ş., 2024 dönem sonuçlarına göre üretimden satışlarda 23 sıra, net satışlarda 26 sıra birden yükselerek ilk 100 içinde yer almayı başardı.

1968 yılından bu yana, ihracat, yenilikçi ürünler ve sürdürülebilirlik projelerine yaptığı yatırımlarla 2024 yılında da büyümeye devam eden Gedik Piliç 2020 yılında dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'e ihracat yapan ilk ve tek Türk firması olma başarısını göstermiştir. 2025 yılında Türkiye'den AB'ye ilk piliç eti ihracatına da imzasını atarak kanatlı eti sektörüne öncülük yapmaya devam etmektedir.

Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Gedik, yaptığı açıklamada "1968 yılında kurucumuz ve onursal başkanımız Halil Gedik tarafından başlayan yolculuğumuza Türkiye tavukçuluk sektöründe ilkleri başararak devam ediyoruz. Türkiye'nin ilk 500 firması arasında olan yüzde 100 yerli sermayeli bir firma olarak, 2024 yılında da teknolojiye dayalı, nitelikli ve katma değer oluşturmaya yönelik yatırımlarımız sonucunda gerçekleşen satışlarımızla Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 100'üncü sırayı almaktan gurur duyuyoruz. Bulunduğumuz bölgenin en büyük firması olarak her zaman hem bölge hem de ülke ekonomisine fayda sağlamak adına, direk ve dolaylı olarak katkı sağladığımız istihdam ile sadece kar amaçlı olmayıp, sosyal sorumluluğu da kendimize görev ediniyoruz. Sürdürebilirlik politikalarımız çerçevesinde doğaya ve insana saygılı lider Gıda Firması olarak inovatif ürünlerle ilerlemek en büyük hedefimiz" dedi. - UŞAK

Kaynak: İHA

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gedik Piliç, İSO 500 Listesinde 100'üncü Sırada - Son Dakika

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