Gediz'de Hükümet Konağı ve Emniyet Müdürlüğü İnşaatı Sona Yaklaşıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Gediz'de Hükümet Konağı ve Emniyet Müdürlüğü İnşaatı Sona Yaklaşıyor

Gediz\'de Hükümet Konağı ve Emniyet Müdürlüğü İnşaatı Sona Yaklaşıyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, 2023 yılı Mayıs ayında başlayan Hükümet Konağı ve Emniyet Müdürlüğü inşaatında sona yaklaşıldı. Kaymakam Hakan Alkan ve diğer yetkililer, inşaat alanında detaylı incelemelerde bulundu.

09.08.2024 12:53
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, 2023 yılı Mayıs ayında başlayan Hükümet Konağı ve Emniyet Müdürlüğü inşaatında sona yaklaşıldı.

Bu kapsamda Kaymakam Hakan Alkan, AK Parti İlçe Başkanı Osman Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Barış Tosun, İlçe Özel İdare Müdürü Mevlüt Erkul ve diğer yetkililer, 29 Kasım 2024 tarihinde bitirilmesi planlanan inşaat alanında detaylı incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında, şantiye şefi Yüksel Şengül'den çalışmalar hakkında bilgi alındı. Kaymakam Alkan, inşaat sürecinin hızlandırılması gerektiğini vurgulayarak, projenin belirtilen tarihte tamamlanması için gereken tüm önlemlerin alınmasını talep etti.

Gediz ilçesinin önemli projelerinden biri olan Hükümet Konağı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü binası, tamamlandığında hem yerel yönetim hem de güvenlik hizmetleri açısından önemli katkılar sağlayacak. İlgili yetkililer, projede herhangi bir aksama yaşanmaması için sürecin yakından takip edileceğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Gediz'de Hükümet Konağı ve Emniyet Müdürlüğü İnşaatı Sona Yaklaşıyor - Son Dakika
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