GEKA'nın 161. Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

GEKA'nın 161. Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

GEKA\'nın 161. Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın 161. Yönetim Kurulu Toplantısı, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın başkanlığında Denizli'de gerçekleştirildi. Toplantıda Ajansın geçmiş çalışmaları gözden geçirildi ve gelecek dönem için destek programları ve dış kaynaklı fonlara yönelik hazırlık süreçleri ele alındı. Ayrıca, çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm konularında projeler de görüşüldü.

24.05.2024 16:31  Güncelleme: 16:33
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Güney Ege Kalkınma Ajansının 161'inci Yönetim Kurulu Toplantısı 22 Mayıs 2024 tarihinde GEKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın başkanlığında Denizli'de gerçekleştirildi.

Toplantıda öncelikli olarak Ajansın geçtiğimiz dönem gerçekleştirdiği çalışmalar gözden geçirilirken, önümüzdeki dönem hazırlığını yaptığı destek programları, araştırma ve planlama çalışmaları ile dış kaynaklı fonlara yönelik hazırlık süreçleri Genel Sekreterlik tarafından Yönetim Kuruluna sunuldu. Üretici Örgütlerine Yönelik Mevcut Durum Analizi, İmalat Sanayi işletmelerinde Yeşil Dönüşüm Eğilimi ve Aydın İlinde İklim Değişikliğinin Tarım Sektörüne Yansımaları adlı araştırma çalışmaları incelenerek Yönetim Kurulunca istişare edildi. Yıl içerisinde ilan edilmesi planlanan destek programları Yönetim Kurulu tarafından programların bütçesi, uygun başvuru sahipleri ve öncelikleri vb. konularda incelenerek değerlendirildi.

Tekstil, tarım, turizm sektörlerinde çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ve yeşil dönüşüm vb. konularda Ajansın geliştirdiği veya geliştirilmesine katkı sunduğu dış kaynaklı fonlara yönelik projelerde toplantıda görüşülen konular arasında yer aldı.

Mayıs ayı itibariyle ilan edilen Fizibilite ve Teknik Destek programlarının görüşüldüğü toplantıda Vali Canbolat; Tüm yıl başvuruya açık olacak ve kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların başvuru yapabileceği her iki programa uygun başvuru sahiplerinin proje hazırlamalarını tavsiye etti. Teknik Destek programı ile kurumların ihtiyaç duyduğu eğitim ve danışmanlık hizmetini alabilecekleri projelerin destekleneceğini belirten Aydın Valisi, Fizibilite Desteği programımız kapsamında ise bölge ekonomisinin ve sosyal yapının güçlendirilmesine katkı sağlayacak yatırımların fizibilite çalışmalarının destekleneceğini söyledi.

Aydın Valisi Canbolat, görevlerine yeni başlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı tebrik ederek görevlerinin ülkemiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, her iki belediye başkanının Ajans Yönetim Kurulu üyeliklerinin de başlaması nedeniyle bölgenin kalkınması için hep birlikte katkı sunacaklarının altını çizdi.

Toplantıya Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan ve Ajans yetkilileri katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi GEKA'nın 161. Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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