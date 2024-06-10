Geleceğe Yatırım Ödülleri-Sivil Toplum 2023 Sahiplerini Buldu

Ekonomi

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından düzenlenen Geleceğe Yatırım Ödülleri-Sivil Toplum 2023 ödülleri sahiplerini buldu.

İMSAD'dan yapılan açıklamaya göre, Geleceğe Yatırım Ödülleri, inşaat malzemesi sektörünün ve bu sektörde faaliyet gösteren kurumların, sürdürülebilir kalkınmaya destek olan paydaşlarıyla birlikte ortak değer yaratarak başarı sağlamasında etkili olabilmek ve sektördeki iyi uygulamaların şeffafça paylaşılarak yaygınlaştırılması hedefiyle gerçekleştiriliyor.

Geleceğe Yatırım Ödülleri "çalışma" kategorisinde 1'incilik ödülünü Türkiye Biyotasarım Takımı çalışmasıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi kazandı. Aynı kategoride 2'ncilik ödülüne Nitelikli Çevre Dostu Dijitalleşme çalışmasıyla Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER), layık görüldü. 3'üncülük ödülü ise University To Career/U2C başlıklı çalışmasından dolayı İş'te Eğitim Derneği'ne verildi.

"Etkinlik" kategorisinde ise 1'incilik ödülüne İstanbul Karbon Zirvesi etkinliğinden dolayı Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) layık görülürken, aynı kategoride, Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması etkinliğiyle Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) 2'ncilik, Asfalt Endüstrisinde Yeşil Dönüşüm Konferansı etkinliğiyle Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği (ASMÜD) 3'üncülük ödülünü kazandı.

Tören kapsamında, "proje" kategorisinde PTT ile Geleceği Düşün Geri Dönüştür Projesi'yle Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) 1'incilik ödülüne, MOBA Afet Sonrası Hızlı Kurulabilir Yaşam Ünitesi Tasarımı ve Üretimi projesiyle Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 2'ncilik ödülüne layık görüldü. Aynı kategoride 3'üncülük ödülünü ise Farkındalık Artırımı ve Deneyim Paylaşımı Yoluyla Güvenli Mermer Ocak İşletmeciliği Projesi ile Tüm Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) kazandı.

"Kaynaklarımız sınırsız değildir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ???????Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu şu değerlendirmeyi yaptı:

"En başta şunu biliyoruz ki kaynaklarımız sınırsız değildir. Bugün yaptığımız her faaliyeti gelecekten aldığımız mirasla hayata geçiriyoruz. Özellikle gezegenimizin karşılaştığı büyük sorunlar, bizlere yenilikçi ve sürdürülebilir yatırımlar yapmayı mecburi kılıyor. Sektörümüz tüm bileşenlerini kapsayan ortak bir iradeyle günübirlik çözümlere değil, enerji ve kaynak verimliliği sağlayan, çevre dostu bina anlayışıyla akıllı şehirleri kurmaya dair yatırımlara odaklanıyor. Geleceğe Yatırım Ödülleri'nde paylaştığımız vizyonumuz, sürdürülebilir bir geleceğe, güçlü bir ekonomiye ve çağdaş üretim modeline sahip bir Türkiye inşa etmektir."

Geleceğe Yatırım Ödülleri-Sivil Toplum

2017'den itibaren çift yıllarda düzenlenen "Geleceğe Yatırım Ödülleri-Özel Sektör", 2021'den itibaren tek yıllarda "Geleceğe Yatırım Ödülleri-Sivil Toplum" adıyla düzenleniyor.

İnşaat, mimarlık, çevre, enerji, enerji verimliliği, sürdürülebilir kalkınma alanlarında çalışma yapan Dernekler Bilgi Sistemi'ne (DERBİS) kayıtlı sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra proje, çalışma veya etkinlik alanında faaliyet yürüten üniversiteler de bu ödüllere başvuru yapabiliyor.

Kriterleri en iyi şekilde karşılayan sürdürülebilirlik uygulama faaliyetleri, bağımsız bir jüri tarafından belirleniyor. Gerçekleştirilen iyi uygulamaların daha geniş kitlelere duyurulabilmesi için, tüm başvuruların yer aldığı bir kitapçık yayınlanıyor.