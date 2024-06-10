Geleceğe Yatırım Ödülleri-Sivil Toplum 2023 Sahiplerini Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Geleceğe Yatırım Ödülleri-Sivil Toplum 2023 Sahiplerini Buldu

Geleceğe Yatırım Ödülleri-Sivil Toplum 2023 Sahiplerini Buldu

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından düzenlenen Geleceğe Yatırım Ödülleri-Sivil Toplum 2023 ödülleri sahiplerini buldu. Ödüller, inşaat malzemesi sektörünün sürdürülebilir kalkınmaya destek olan paydaşlarıyla birlikte ortak değer yaratmayı ve sektördeki iyi uygulamaları yaygınlaştırmayı hedefliyor. Ödüllerin kazananları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER) ve İş'te Eğitim Derneği gibi kurumlar yer alıyor.

10.06.2024 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından düzenlenen Geleceğe Yatırım Ödülleri-Sivil Toplum 2023 ödülleri sahiplerini buldu.

İMSAD'dan yapılan açıklamaya göre, Geleceğe Yatırım Ödülleri, inşaat malzemesi sektörünün ve bu sektörde faaliyet gösteren kurumların, sürdürülebilir kalkınmaya destek olan paydaşlarıyla birlikte ortak değer yaratarak başarı sağlamasında etkili olabilmek ve sektördeki iyi uygulamaların şeffafça paylaşılarak yaygınlaştırılması hedefiyle gerçekleştiriliyor.

Geleceğe Yatırım Ödülleri "çalışma" kategorisinde 1'incilik ödülünü Türkiye Biyotasarım Takımı çalışmasıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi kazandı. Aynı kategoride 2'ncilik ödülüne Nitelikli Çevre Dostu Dijitalleşme çalışmasıyla Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER), layık görüldü. 3'üncülük ödülü ise University To Career/U2C başlıklı çalışmasından dolayı İş'te Eğitim Derneği'ne verildi.

"Etkinlik" kategorisinde ise 1'incilik ödülüne İstanbul Karbon Zirvesi etkinliğinden dolayı Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) layık görülürken, aynı kategoride, Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması etkinliğiyle Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) 2'ncilik, Asfalt Endüstrisinde Yeşil Dönüşüm Konferansı etkinliğiyle Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği (ASMÜD) 3'üncülük ödülünü kazandı.

Tören kapsamında, "proje" kategorisinde PTT ile Geleceği Düşün Geri Dönüştür Projesi'yle Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) 1'incilik ödülüne, MOBA Afet Sonrası Hızlı Kurulabilir Yaşam Ünitesi Tasarımı ve Üretimi projesiyle Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 2'ncilik ödülüne layık görüldü. Aynı kategoride 3'üncülük ödülünü ise Farkındalık Artırımı ve Deneyim Paylaşımı Yoluyla Güvenli Mermer Ocak İşletmeciliği Projesi ile Tüm Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) kazandı.

"Kaynaklarımız sınırsız değildir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ???????Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu şu değerlendirmeyi yaptı:

"En başta şunu biliyoruz ki kaynaklarımız sınırsız değildir. Bugün yaptığımız her faaliyeti gelecekten aldığımız mirasla hayata geçiriyoruz. Özellikle gezegenimizin karşılaştığı büyük sorunlar, bizlere yenilikçi ve sürdürülebilir yatırımlar yapmayı mecburi kılıyor. Sektörümüz tüm bileşenlerini kapsayan ortak bir iradeyle günübirlik çözümlere değil, enerji ve kaynak verimliliği sağlayan, çevre dostu bina anlayışıyla akıllı şehirleri kurmaya dair yatırımlara odaklanıyor. Geleceğe Yatırım Ödülleri'nde paylaştığımız vizyonumuz, sürdürülebilir bir geleceğe, güçlü bir ekonomiye ve çağdaş üretim modeline sahip bir Türkiye inşa etmektir."

Geleceğe Yatırım Ödülleri-Sivil Toplum

2017'den itibaren çift yıllarda düzenlenen "Geleceğe Yatırım Ödülleri-Özel Sektör", 2021'den itibaren tek yıllarda "Geleceğe Yatırım Ödülleri-Sivil Toplum" adıyla düzenleniyor.

İnşaat, mimarlık, çevre, enerji, enerji verimliliği, sürdürülebilir kalkınma alanlarında çalışma yapan Dernekler Bilgi Sistemi'ne (DERBİS) kayıtlı sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra proje, çalışma veya etkinlik alanında faaliyet yürüten üniversiteler de bu ödüllere başvuru yapabiliyor.

Kriterleri en iyi şekilde karşılayan sürdürülebilirlik uygulama faaliyetleri, bağımsız bir jüri tarafından belirleniyor. Gerçekleştirilen iyi uygulamaların daha geniş kitlelere duyurulabilmesi için, tüm başvuruların yer aldığı bir kitapçık yayınlanıyor.

Kaynak: AA

Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Geleceğe Yatırım Ödülleri-Sivil Toplum 2023 Sahiplerini Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
09:52 Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor
09:51 Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti
09:41 Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
09:38 Herkes onu konuşuyor Ali Koç’un arkasına geçen Yellow’un yaptıklarına bakın Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın
09:24 İstanbul Kadıköy’de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar İstanbul Kadıköy'de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 10:58:41. #1.11#
SON DAKİKA: Geleceğe Yatırım Ödülleri-Sivil Toplum 2023 Sahiplerini Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement