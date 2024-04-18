Geleceğin şampiyon adayı safkan Arap atları Yozgat'ta yetiştiriliyor
YOZGAT - Yozgat'ta yaşayan Sami Taşkın, iki oğlu ile birlikte 3 yıldır bozkırın ortasında geleceğin şampiyon adayı safkan Arap yarış atları yetiştiriyor.
Sorgun ilçesinde yaşayan baba Sami Taşkın, veterinerlik bölümü okuyan oğulları Mehmet Emin ve atçılık ve yetiştiriciliği bölümü okuyan Yasin Taşkın ile el ele vererek 3 yıl önce safkan Arap yarış atı üretimine başladı. 3 yıldır, harada aygır ve kısraklarla tay üretimini sürdüren Sami Taşkın ve oğulları, at sayılarını 15'e çıkardı. Baba ve oğullarının kurduğu Pınar Taşkın Harası geleceğin şampiyon atlarına da ev sahipliği yapıyor.
Harada tayların her türlü bakımlarını kendileri yapan baba ve oğulları, atların beslenmesini de yonca, arpa ve yulaf ile özenle yapıyor. 6 kısrak, 4 aygır ve 5 yavru tayın bulunduğu harada, safkan Arap atları ırk özellikleri bozulmadan yetiştiriliyor. 2.5 yaşına gelen taylar, Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir gibi illere gönderilerek hipodromlarda yarışlara katılmak üzere hazırlanıyor. Gelecekte şampiyonluklar kazanmaları için Yozgat'ta yetiştirilen safkan Arap atları, 6 aylık eğitimin sonunda 3 yaşına geldiklerinde hipodromlarda yarışmaya başlıyor.
"Amacımız Yozgat'tan şampiyon yarış atları çıkarmak"
Yozgat'ın coğrafi yapısının ve iklim özelliklerinin Arap atı yetiştiriciliğine elverişli olduğunu söyleyen baba Sami Taşkın, "Haramızda safkan Arap atı yetiştiriciliği yapıyoruz, Yozgat bölgesi Arap atı yetiştiriciliğinde uygun iklime sahip bir bölgemiz. Daha önce de burada yarış atı yetiştirilmiş. Tarihte de bu bölgelerde dayanıklı yarış atı ve savaş atlarının yetiştirildiğini biliyoruz. Biz 3 yıldır bu işi yapıyoruz, amacımız burada şampiyon yarış atları yetiştirmek. Burada 6 damızlık kısrağımız var, hazırda yarışlara katılacak 2 yaşın üzerinde 4 tane tayımız var, 5 tane de 0 ve 1 yaş aralığında tayımız var. Haramızda toplamda 15 tayımız bulunmakta ve bunların bakımlarını ve yetiştiriciliğini de çocuklarımla birlikte yapıyorum. Tüm teknik desteği kendileri sağlamakta. Çocuklarımla birlikte el ele verip bu bölgede şampiyon yarış atları yetiştirmeyi düşünüyoruz. Biz haramızda yaklaşık 2 yaşına kadar atlarımızı yetiştiriyoruz, burada onları yarışa hazırlama imkanımız yok. 2 yaşından sonra taylarımız İstanbul, Bursa gibi şehirlerde yarışa hazırlanmaya gidiyor. 3 yaş gibi de Arap atları hipodromda yarışmaya başlıyor. İnşallah bizim de amacımız Yozgat'tan şampiyon yarış atları çıkarmak." dedi.
"4 tayımız bu sene yarışlara katılacak"
Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksek Okulu Bölümünde okuyan Yasin Taşkın ise, "Burada 3-4 senedir babam ve abimle yarış atı yetiştiriciliği yapıyorum. Hedefimiz şampiyon yarış atları yetiştirmek. İyi kan hatlarına sahibiz şu an sorunsuz doğumlarımız da devam ediyor. Çiftliğimiz de herhangi bir sıkıntımız yok. Bu sene ekim-kasım ayları gibi 4 tayımız sahalara inerek yarışlara katılacak. Biz burada atlarımızın yemlerini kendimiz üretiyoruz, atlarımızı arpa, yulaf yonca gibi yemlerle özenle besliyoruz. İnşallah buradan şampiyon atlar çıkaracağız." şeklinde konuştu.
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