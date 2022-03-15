"Geleceğin üniversite anlayışı" Netkent Üniversitesi'nde - Son Dakika

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Ali Eşkinat, yaşanan dijital dönüşüm çağında, üniversite 4.0 kavramının eğitim alanında önemli bir yere sahip olduğunu ve üniversitelerin yeni çağa uyum sağlaması için sahip olması gereken özellikleri hakkında bilgi verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, teknolojinin her geçen gün daha çok gelişmesi ve internetle birlikte hayatımızda yoğun olarak yer alması her sektörde olduğu gibi eğitim alanında da yeni yapılanmaların oluşmasını sağlıyor.

Özellikle 1990'larda ortaya çıkan "yaşam boyu eğitim" kavramı ile birlikte eğitim alanında köklü değişiklikler söz konusu haline geliyor.

Bu yeni gelişim ve dönüşüm ışığında Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi olarak yola çıkma hedeflerinin dijital dönüşüm çağında hem ülkemiz insanına hem de insanlığa değer katacak öncü bir üniversite kurmak olduğunu belirten Ali Eşkinat, şunları kaydetti:

"Üniversite kurmaya karar verdiğimizde öncelikle bu dönüşümü, Türkiye'de bir ilk olarak 'Yatırımcı Entegratör Çözüm Ortağı' sıfatı ile e-MBA ve e-MYO programlarıyla çeşitli üniversitelerle uyguladık. Çözüm ortağı olduğumuz üniversitelerle gerçekleştirilen gerek akademik program gerekse sosyal sorumluluk projelerinde etkin başarılı sonuçların akabinde eğitim-öğretim yöntemi online olacak bir üniversite kurmak için yola çıktık. Dijital dönüşümün hayatımızın her alanında etkilerini hissettirdiği 21. Yüzyıl dünyasında çağdaş eğitim modelini benimseyerek bölgemizde öncü bir yükseköğretim kurumu olmayı hedefledik."

"Farklı coğrafya ve zaman dilimlerinde aynı anda eğitim"

Online üniversiteyi, birçok coğrafyada ve farklı zaman dilimlerinde aynı anda gerçekleşen eğitim metodolojisinin öğrenciler ile akademisyenler arasında eğitim ve öğretimi sağladığı bir yükseköğretim kurumu olarak tanımlayan Eşkinat, şunları aktardı:

"Online Üniversitede de geleneksel bir sınıf ortamında olduğu gibi eğitim canlı ve interaktif derslerle veriliyor. Ayrıca bir avantaj olarak öğrenciler kayıt edilmiş derslerini daha sonra tekrar seyredebiliyor. Dönem içi vize sınavları dahil olmak üzere eğitim-öğretim faaliyetleri online olarak yapılıyor.

Dolayısıyla üniversitenin teknolojik altyapısının buna uygun olması gerekiyor. Burada unutulmaması gereken nokta üniversitelerin online olması sadece bir eğitim yöntemi, biz Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi olarak her üniversite gibi geleneksel üniversite yapısının getirdiği idari ve akademik oluşumlara, değerlere ve prensiplere sahibiz."

"Yeni dönem üniversitelerinde bir diğer önemli nokta: güvenlik faktörü"

Yeni çağda online üniversite olarak öğrencilerine elektronik ortamda her türlü imkanı sunduklarını ve mümkün olan en yüksek teknolojik altyapıyı öğrencilerine, çağa uygun olarak bir şekilde ulaştırdıklarını belirten Eşkinat, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizin bulundukları ortamda, üzerinde kamera ve mikrofon donanımına sahip bilgisayar ya da tablete sahip olmaları yeterli. Sunduğumuz alt yapıda yer alan internet bağlantısı için yüksek bant genişliğine sahip yüksek performanslı sunucularımız ve bu amaca yönelik olarak tasarlanmış yazılım altyapımız sayesinde ders izlemeden yoklama takibine, online ve gerçek zamanlı sınav düzenlemeye kadar her türlü faaliyeti sorunsuz ve kesintisiz olarak öğrencilerimizle buluşturuyoruz.

Burada bir diğer faktör olan güvenlik ön plana çıkıyor. Gerek ders ve eğitim materyallerin öğrencilerimize sunulması sırasında gerek de öğrencilerimizin özlük verileri de dahil olmak üzere yoklama, sınav, başarı notları gibi tüm verilerini, titiz bir şekilde sağlanan güvenlik önlemleri ile koruyoruz. Bunun yanı sıra bu alanda gelişen teknolojiyi sürekli takip ederek, öğrencilerimize sunulan altyapının mümkün olan en yüksek teknolojik seviyede tutulması için de sürekli çalışıyoruz."

Salgın dönemiyle birlikte hızlanan günümüz dijital dönüşüm çağında Sanayi 4.0'ın eğitime entegre olduğundan ve artık online üniversite olgusunun merkezinde olduğu Üniversite 4.0 kavramına değinen Eşkinat, "Araştırmalara göre online eğitim sektör hacminin 2025 yılı itibarıyla 350 milyar dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. 2030'a sadece 8 yılımız kaldı ancak 21. Yüzyılın ilk 22 yılında tüm tarihsel, teknolojik gelişiminin çok üzerinde değişen bir dünya ile karşı karşıyayız.

Değişen bu düzende geleneksel örgün eğitim veren üniversiteler ile birlikte dijital üniversiteler de global yükseköğretim sektöründe önemli bir pay sahibi olacağı öngörülüyor. Bu sayede; eğitmenin direkt olarak ön planda yer alacağı ve önemli olanın yöntem değil, etkili eğitmen ile bilginin etkin aktarımı olduğunun bilinci akademik dünyada şekillenecek." ifadelerini kullandı.