Gelecek Varlık'tan 9 ayda 137,6 milyon lira net kâr

Gelecek Varlık, yılın 9 ayında 137,6 milyon TL net kar elde etti.

Şirketin açıklamasına göre, ekimde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan ve yatırımcılardan 7 kat fazla talep görerek borsaya giren Gelecek Varlık, ocak-eylül döneminde toplam tahsilatını 496,3 milyon liraya ulaştırdı.

Tahsilatı bir önceki çeyreğe göre yüzde 18, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artıran şirket, 16 bin yeni müşterinin problemlerini çözümledi ve finansal özgürlüğe kavuşturduğu kişi sayısını 509 bine yükseltti. Gelecek Varlık'ın 9 ay sonunda brüt karı 191,7 milyon TL, net karı 137,6 milyon TL oldu.

Şirketin FAVÖK'ü yüzde 29 artışla 317 milyon TL'ye çıktı.

Açıklamada finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmeleri yer alan Gelecek Varlık Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan, salgın önlemlerinin yoğun olduğu 2020'ye kıyasla müşterilerinin ödeme gücünde bir iyileşme olduğunu ve mevcut portföylerin tahsilat performansının devam etmesinin kendilerine önemli bir kaynak sağladığını bildirdi.

Her çeyrekte düzenli bir tahsilat artışlarının olduğunu kaydeden Ünlüdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu artış finansal sistemin sürdürülebilirliği için büyük önem taşıyor. Halka arzımızı başarıyla tamamlayarak, yatırımcılarımızın varlığıyla daha fazla kişi ve kurumu finansal özgürlüğüne kavuşturmayı hedeflemiştik. Şu anki göstergeler, yıl sonu hedeflerimize sorunsuz bir şekilde ulaşacağımızı gösteriyor. Varlık yönetim sektörünün süresiz hale getirilen vergi istisnaları sayesinde daha çok müşteri için daha düşük maliyetli ve uygun çözüm olanakları sunmaya başlayabiliriz."

"Bankaların yeni portföy satışlarına hazırız"

Sezin Ünlüdoğan, Gelecek Varlık'ın üçüncü çeyrekte Türkiye İş Bankası tarafından satışa sunulan tahsili gecikmiş alacaklardan 250 milyon TL anapara büyüklüğündeki kısmını daha satın aldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bankaların takipteki alacaklarına yönelik istisnaların tedricen kaldırıldığı bir normalleşme süreci yaşıyoruz. Bu sürecin doğal bir sonucu olarak da önümüzdeki dönemde tahsili gecikmiş alacak satışlarının artmasını bekliyoruz. SPK tarafından son yayınlanan tebliğ kapsamında satılacak portföylere yabancı yatırımcıların da ortak olmasının mümkün kılınmasını yatırımcı ortamını iyileştiren olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Satın alacağımız yeni portföyler şirketimizin büyümesine ve karlılığımıza olumlu yansıyacaktır. Halka arzdan elde ettiğimiz kaynak ve tahsilat kabiliyetimizin verdiği güçle, bankaların yeni portföy satışlarına hazırız."