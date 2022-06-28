Gemi operatörleri konulu toplantıda sorunlar görüşüldü

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen Gemi Operatörleri konulu toplantıda, kruvaziyer turizmi ve çarşılarla ilgili sorunlar görüşüldü.

Toplantıya; Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Ticaret Odası Meclis Başkan yardımcısı Tolga Erdem, Liman Başkanı Önder Eyigün, Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, TÜRSAB Aydın BTK Başkan Yardımcısı Deniz Köse, ATRO Temsilcisi Yücel Temirodaman ve Tur Operatörleri temsilcileri katıldı.

Gemi müşterilerinden çarşı esnafının daha fazla yararlanması, çarşı esnafının Gemi Operatörlerinden istekleri ve genel sorunların görüşüldüğü toplantıda konuşan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; bu konuda yaşanan sorunların uzun yıllardır devam ettiğini dile getirdi. Özellikle son yıllarda ekonomik konjonktürden dolayı satılan ürünlerin alış fiyatlarının da artmasıyla istenilen cirolara ulaşılamadığını söyleyen Akdoğan, gemi müşterilerinin yanı sıra otellerde konaklayan müşterilerle de ilgilenilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Gemi Operatörleri temsilcilerinin, müşterilerin en az bir saat erken getirilerek bırakıldığını, aynı zamanda çarşı yürüyüş turlarının da düzenlendiğini dile getirdiği toplantıda; gemilerden turlara katılan müşteri sayısının yüzde 50'nin altında olduğu ifade edildi. Ayrıca, gemide kalan en az yüzde 60-70civarında müşterinin dışarı çıkmasının cazip hale getirilmesinin gerektiği, bunun için de belediye tarafından sokaklarda çeşitli etkinlikler yapılabileceği belirtildi.

KUTO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan'ın, gemi müşterilerinin çarşılarda bırakılma sürelerinin biraz daha uzatılmasının iyi olacağını dile getirdiği toplantıda, Gemi Operatörleri Temsilcileri tarafından esnafın da turiste biraz daha itina göstermesinin doğru olacağı gündeme geldi.

Toplantının sonunda, görüşülen konular üzerinde önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelinmesi planlandı. - AYDIN