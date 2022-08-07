Üreticiler coğrafi işaretli Gemlik zeytininin bakımlarını ihmal etmiyor - Son Dakika
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Üreticiler coğrafi işaretli Gemlik zeytininin bakımlarını ihmal etmiyor

07.08.2022 16:21
Üreticiler coğrafi işaretli Gemlik zeytininin bakımlarını ihmal etmiyor

Gemlik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Tuna sezon başında üretimle alakalı gerekli çalışmaların yapıldığını belirterek bu yıl zeytin ve zeytinyağında iyi bir rekolte beklediklerini belirtti.

Gemlik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Tuna sezon başında üretimle alakalı gerekli çalışmaların yapıldığını belirterek bu yıl zeytin ve zeytinyağında iyi bir rekolte beklediklerini belirtti.

Bölgede 82 bin 500 dekarlık bir zeytinliğin ve bu alanda yaklaşık 2 milyon 400 bin ağacın olduğunu dile getiren Tuna, mahsulde irilik anlamında yeterli verimi aldıklarını kaydederek "Bundan sonraki dönemde hastalık ve zararlılık takiplerimiz noktasında tuzaklar asıyoruz. Tuzakları astığımız yerlerde arkadaşlarımız haftanın üç günü araziyi bilfiil gezerek bu tuzakları kontrol ediyorlar. Aynı zamanda tuzakların yanındaki parsellerde de gözle kontroller yapılıyor ve duruma göre vatandaşın ilaçlama yapması gerektiği zamanda tavsiyelerde bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Zirai mücadelede zamanında ilaçlamanın çok önemli olduğunu vurgulayan Tuna, minimum ilaçlama yapabilmek adına ürüne zarar verebilecek her şeyin bertaraf edilmesi için hastalıkların zamanında tespit edilmesi gerektiğini ve üreticiler için maliyeti en aza indirmeyi de amaçladıklarını ifade etti.

Elzem konulardan birisinin de Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) olduğunu söyleyen Nuri Tuna, "Her zaman üreticilerimize tarım sigortasını yaptırın' diyoruz. Bu dönemden sonra oluşabilecek yangın, yağmur, dolu, sel, fırtına gibi hasarları TARSİM karşılıyor. Üreticimizle bu konuda görüşüyor ve onları bilgilendiriyoruz." dedi.

Tuna, maliyetleri düşürmek ve verimliliği artırmak amacıyla zeytin hastalıklarıyla ilgili farklı metotlar kullanarak mücadele edilmesiyle alakalı projelerinin olduğunu işaret ederek, şunları belirtti:

"Vatandaşa kaliteli zeytin ulaştırma konusunda bakanlığımız, kooperatiflerimiz, Bursa, Eskişehir, Bilecik kalkınma ajansı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile beraber istişare ederek destek alıyoruz. Kırsal bölgelerimizde de fasulye, fındık, incir, şeftali ve hayvancılık faaliyetlerini sürdürüyoruz."

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Kaynak: AA

Hisarcık, Gemlik, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Üreticiler coğrafi işaretli Gemlik zeytininin bakımlarını ihmal etmiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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