Genç Girişimciden Yumurta Üretimi - Son Dakika
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Ekonomi

Genç Girişimciden Yumurta Üretimi

Genç Girişimciden Yumurta Üretimi

24 yaşındaki Oğuzhan Kurt, Bilecik'te 11 dönümlük arazide 3000 tavukla yumurta üretimi yapıyor.

16.01.2025 10:23
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Bilecik'te evinin bahçesinde hobi olarak yumurta için tavuk yetiştirmeye başlayan 24 yaşındaki üniversite mezunu genç girişimci şimdi 11 dönümlük arazi içerisine 3 bin adet tavuktan günlük yumurta üretimi yapıyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bağlı Poyra Köyü'nden 11 dönümlük arazi içerisine 365 metrekare alana çiftliği kurduğunu anlatan Oğuzhan Kurt, bu bölgede tek gezen tavuk çiftliği olarak faaliyet gösterdiklerini söyledi. Hedefinin ilk etapta Bilecik'e yakın şehirler ardından Türkiye pazarına girmek olduğunu anlatan Oğuzhan Kurt, "Uluslararası Lojistik Yönetimi mezunuyum. Mezuniyetten sonra evimizin bahçesinde hobi olarak başladığım tavuk bakımına bir araştırma içerisine girdim ve bu işletmeyi kurma kararı aldım. Ailemin de ticaretten gelmesi bana çok destek ve faydası oldu. Yaklaşık 1 buçuk yıl önce 11 dönümlük arazi temin ettik. Sondajla suyumuzu çıkarttık. Daha sonra kendi imkanlarımızla bu tesisin inşaatına başladık. Yaklaşık 365 metrekarelik bir alan içerisinde 3 bin tane hayvana sahibiz. Bu bölgenin tek gezen tavuk çiftliği olarak faaliyet gösteriyoruz. Biz entegre tesisi olma yönündeyiz. Suyumuzu çıkarttık, elektriğimizi güneş panelleriyle kendimiz üretiyoruz. Herhangi bir dışa bağımlılığımızda yok. Bilecik ve Bozüyük'te faaliyet gösteriyoruz. Hedeflerimiz arasında ise bölgeye hitap daha sonrasında ülkeye hitap etmek istiyoruz. Ülkenin yumurta ihtiyacını karşılamak istiyoruz. Tabii ki ileriki hedeflerimiz ise ihracat var. Hem ilimize ilçemize hem de ülkemize ekonomik katkıda bulunmak istiyoruz. Elinde imkanı olan genç arkadaşlarımıza tavsiyelerde bulunmak istiyorum. İmkanınız varsa bu işlerde yapabilirsiniz. Emin olun kendi çabalarınızla mutlaka bir noktaya geleceksiniz. Bunun karşılığını alacağınıza eminim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, bilecik, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Genç Girişimciden Yumurta Üretimi - Son Dakika

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